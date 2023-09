New World, le MMORPG d’Amazon Games, va avoir sa première extension à l’automne

Le MMORPG d’Amazon Games va s’enrichir avec sa première grande extension à venir dans les semaines à venir.

Si vous avez déjà bien écumé le monde ouvert d’Aeternum de New World, vous allez être heureux d’apprendre qu’une extension va sortir à partir du 3 octobre prochain. Nommée Rise of the Angry Earth, cette extension va introduire diverses nouveautés comme :

Une nouvelle histoire

Des montures pour des déplacements plus rapides

Une nouvelle progression avec un plafond de niveau à 65

Un score d’équipement à 700

Des compétences de métier jusqu’au niveau 250

Une nouvelle rareté d’équipement : les artéfacts

Une nouvelle arme : Le fléau

Une zone transformée : Contrées sauvages élyséennes

Une nouvelle expédition de haut niveau : Le fossé sauvage

Une nouvelle capacité de Rune-Coeur : Rage primale

Amazon Games profitera du lancement de cette extension pour lancer la saison 3 avec son lot de nouveautés également.

New World Rise of the Angry Earth est prévu sur PC pour le 3 octobre 2023 pour 29€.