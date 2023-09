Un bureau de rêve pour les gamers et les créateurs de contenu chez Corsair

Non Playscope ne se met pas à parler de meubles Ikea. Mais pour une fois, un constructeur habitué aux composants et aux accessoires PC s’attaque à un incontournable de notre vie de créateur de contenu à savoir le bureau avec une solution séduisante, le Corsair Platform 6.

Corsair a profité de la Gamescom 2023 pour dévoiler son nouveau bureau modulaire Corsair Platform 6. Le constructeur tente de répondre aux attentes de tous les gamers et streamers mais aussi à tous ceux qui travaillent à domicile.

Comme son nom le laisse supposer, il s’agit plus d’une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir ajouter les éléments nécessaires en fonction de vos besoins. D’une largeur de 2 mètres, ce bureau peut être élargi au besoin avec des extensions, bénéficier de moteurs pour celles et ceux qui veulent pouvoir modifier sa hauteur – notamment pour travailler debout – ou encore ajouter une structure pour pouvoir aisément installer multiprises, accroches, enceintes, lumières, caméra et plus encore. Un système de rails permet également d’y fixer bras articulés pour des moniteurs ou des micros. Des trappes permettent de ranger divers petits objets ou tout simplement soigner votre gestion des câbles.

Cette plateforme imaginée par Corsair et sa filiale Elgato est donc bien séduisante. Elle me fait penser à un meuble qu’Ikea avait proposé il y a des années qui lui ressemble sur bien des points exceptés qu’à l’époque le concept même des créateurs de contenu et des streamers étaient inconnu. Ikea avait proposé un bureau typé bureautique. A voir maintenant à quel prix seront proposés les différents modules pour voir si on va devoir se ruiner pour se monter sa propre configuration.

Le Corsair Platform 6 devrait sortir au quatrième trimestre de cette année.