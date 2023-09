Fujifilm annonce un appareil hybride haut de gamme, le GFX100 II

Imaginez un capteur beaucoup plus grand que le plein format pourtant considéré comme la référence en photo et vidéo dans un boîtier relativement compact avec des capacités photos de très haut niveau et la vidéo jusqu’en 8K et vous avez une petite idée du nouveau joujou de Fujifilm.

Bon, soyons clairs immédiatement, la GFX 100II n’est pas vraiment destiné à nous autres créateurs de contenu, streamers et youtubers, public qui suit éventuellement Playscope en plus de la thématique jeu vidéo qui reste notre métier premier. Avec un prix de lancement à 8000€ boîtier nu, ce n’est clairement pas pour toutes les bourses, surtout pas les nôtres, nous pauvres gamers qui avons déjà versés sang et eau pour nos consoles ou notre configuration PC gaming :p.

Alors pourquoi est-ce que Playscope évoque ce genre de matériel plutôt professionnel ? Tout simplement parce rester au courant de ce qui se fait du côté du haut de gamme permet de deviner ce qu’on pourrait avoir dans du matériel plus grand public par la suite. Et accessoirement, le serviteur que je suis aime les nouveaux joujoux 😀

La GFX 100II se distingue de la concurrence surtout avec son capteur grand format (Medium Format en anglais, allez comprendre). Si le plein format (full frame en anglais) est devenu un peu la référence pour beaucoup de photographes et de vidéastes – à tort ou à raison – il y a donc plus grand. Un capteur grand format est environ 1,7 fois plus grand que le plein format. Autant dire qu’avec les mêmes réglages et à même distance, vous capturerez plus d’image. Séduisante idée n’est-ce pas?

Non content de proposer un capteur grand format, celui-ci est de 102 mégapixels permettant une richesse, une finesse visuelle impressionnante. Pour gérer tous les pixels, Fujifilm a intégré un processeur d’image ulltra-rapide nommé X-Processor 5. Il faudra bien cela pour manipuler tous ces pixels aussi bien en photo comme en vidéo. Il permet notamment des prises de vue en rafale à 8 images/seconde. A l’instar de bien des concurrents, la GFX 100II possède un autofocus à détection de sujet utilisant l’IA. Autant dire que vous n’êtes plus censé rater votre prise de vue à cause d’une mise au point raté. De même son stabilisateur 5 axes interne à 8 stops devraient éviter les flous de mouvement pour une image parfaitement stable en photo comme en vidéo.

Côté vidéo, la GFX 100II permet de tourner en 4K60p et même en 8K30p en 4:2/2 sur 10 bits en interne avec divers codecs dont les Apple ProRes bien connu des monteurs vidéo. Si besoin, il est possible d’enregistrer la vidéo en RAW jusqu’en 8K30 12 bits via le port HDMI sur un enregistreur externe. Grâce au processeur intégré, la lecture plus rapide permet de supprimer l’effet de rolling shutter lorsque vous faites des mouvements rapides. A voir si cette suppression est totale ou non.

La GFX 100II possède un port HDMI standard et un port USB-C qui peut servir à brancher un SSD pour y enregistrer photos et vidéos directement quels que soient les formats. Compte tenu du tarif des SSD cela est sans doute plus économe et plus pratique que d’utiliser les cartes mémoire de type CFExpress type B et SD sur les deux ports disponibles. Outre un écran inclinable mais pas orientable, les photographes apprécieront le viseur électronique haute définition de 9,44 millions de points. Un écran LCD secondaire permet d’avoir à l’oeil vos différents réglages en permanence sur le panneau supérieur du boîtier.

La Fujifilm GFX 100II sera disponible à partir du 28 septembre 2023 pour un prix d’environ 8000€.