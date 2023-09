Konami met à jour sa simulation de football avec eFootball 2024

Maintenant que son eFootball est devenu un free to play, on ne peut pas dire qu’on ait droit à ses éditions annuelles. Toutefois, Konami semble vouloir proposer des mises à jour majeures annuelles.

Konami annonce donc eFootball 2024, une mise à jour majeure de sa simulation de football free to play disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC, iOS et Android.

Alors qu’est-ce que cette mise à jour apporte au jeu ? Tout d’abord, Konami profite de celle-ci pour mettre à jour les clubs partenaires comme le Manchester United FC, le FC Bayern München, l’Internazionale Milano, l’AC Milan, l’Arsenal FC et le FC Barcelone. Vous aurez ainsi les effectifs, les stades, les maillots et divers aspects mis à jour.

eFootball 2024 bénéficiera également de quelques changements notamment dans le domaine du dribble et de la défense. L’équipe a également travaillé à améliorer les réactions de contrôle pour que les joueurs réagissent plus rapidement à vos sollicitations. Pour celles et ceux qui aiment construire leur équipe, Konami va ajouter des boosters. Ceux)ci vont permettre à des joueurs de dépasser leurs attributs normaux plafonnés pour le moment à 99. Divers types de boosters seront disponibles qui peuvent affecter un joueur, une équipe pour certains critères.

eFootball 2024 est disponible en free to play sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC, iOS et Android.