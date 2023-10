Filmez avec votre iPhone avec la nouvelle app vidéo, Blackmagic Camera

A défaut de sortir une caméra ciblant clairement les créateurs de contenu comme votre serviteur, Blackmagic Design a décidé d’aider celles et ceux qui ont déjà une bonne caméra dans leur poche, leur iPhone.

Même si les meilleurs smartphones au monde ne peuvent véritablement rivaliser avec les appareils photo hybrides ou les caméras plus traditionnelles, les résultats obtenus sont de plus en plus probant permettant ainsi de produire du contenu de qualité suffisante dans bien des cas. Ces appareils ont en outre l’avantage d’être ultra-compacts et d’être dans la poche de la grande majorité d’entre nous.

Dans les cas des iPhone, la très grande majorité des utilisateurs ont recours à l’app caméra d’origine d’Apple. Si elle fait le job pour la photographie et la vidéo assez basique, cette application ne donne pas accès à bien des réglages nécessaires pour parfaire ses plans. Pour aller plus loin, il fallait souvent se tourner vers des applications tierces comme Filmic ou MoviePro. Celles-ci, si elles offraient plus de flexibilité et de contrôle sur les caméras de l’iPhone étaient payantes et, à mon humble avis, largement perfectible avec des interfaces pas toujours très réussies. Sony avec ses récents smartphones Xperia avait fait un excellent travail avec son application Cinema Pro permettant un excellent contrôle des excellentes caméras des Xperia avec une interface claire et familière pour les utilisateurs d’appareils photo hybrides ou caméras de la marque – dont je fais partie. J’avais espéré qu’Apple fasse un peu d’effort dans le domaine mais il aura donc fallu que ce soit encore une compagnie tierce qui s’en charge. Et cette fois-ci, il s’agit tout simplement de Blackmagic Design.

Après un retard à l’allumage pour la France (ce fut le cas déjà pour le logiciel de montage Davinci Resolve sur iPadOS), l’application Blackmagic Camera est donc désormais disponible sur l’AppStore français. Destinée à tous les iPhone ayant une puce A12 ou supérieur avec iOS 16.0 minimum installé, cette application mobile permet un contrôle bien plus important sur les caméras vidéo des iPhones avec toutes les fonctionnalités dont les vidéastes plus avancées et les professionnels ont l’habitude de côtoyer.

La partie supérieure de l’interface donne toutes les informations nécessaires comme l’objectif utilisé, l’iOS, l’ouverture, la vitesse d’obturation, la balance des blancs, la fréquence d’images, etc. Sur la partie inférieure, vous aurez un histogramme ainsi que les vu-mètres pour l’audio et les indicateurs de stockage bien pratiques. Toutes ces informations peuvent être retirés d’un simple swipe vertical pour ne laisser apparaître que l’image complet. Touchez chaque fonction pour accéder à des réglages qui apparaîtront sur la droite de l’écran lorsque vous tenez le smartphone en mode paysage avec les caméras sur votre gauche. A noter que si vous avez l’habitude de tenir votre smartphone avec les caméras sur votre droite, l’affichage ne fait pas de rotation et vous vous retrouvez avec un affichage complètement inversé. C’est assez curieux. A voir si l’équipe de développement va corriger ce petit défaut – qui n’en est pas un pour moi puisque je tiens l’iPhone de manière standard. Si vous préférez tenir votre smartphone à la verticale, l’application le permet également. En activant la fonction vidéo verticale, vous pourrez facilement shooter vos shorts et vos vidéos pour réseaux sociaux. Personnellement je doute d’en avoir jamais besoin mais qui sait 😉

L’application permet un accès aux divers codecs possibles à savoir H264, HEVC et les différents Apple ProRes ainsi qu’à diverses résolutions jusqu’au 4K avec des fréquences d’images de 24 à 60FPS. On peut même choisir l’espace colorimétrique entre le Rec 709 classique pour le SDR ou le Rec 2020 pour le HDR ou même le P3 D65. L’application gère même les LUT pour ainsi avoir un affichage représentatif du rendu final en fonction de votre propre LUT (réglages colorimétriques en quelque sorte). Cette possibilité est d’autant plus importante que l’application est déjà compatible avec l’Apple Log des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Pour beaucoup ça serait sans doute du charabia mais sachez que cette application vous permettra ainsi d’appréhender des concepts vidéo plus professionnels si vous décidez un jour de sauter le pas vers de véritables caméras et des appareils photo hybrides. Parmi les autres réglages – et il y en a un sacré paquet – sachez que vous pouvez choisir le tournage vertical – pour les fanatiques de shorts et de TikTok – ou le de-squeeze anamorphique si vous utilisez un objectif de ce type pour un rendu cinématographique.

Comme tout logiciel de ce type, on a bien entendu accès aux vidéos qu’on a tourné via l’onglet Media. On peut ainsi voir tous les plans tournés, accéder aux metadonnées du plan, partager la vidéo directement, etc. Il est toutefois pas possible de couper les plans avant partage ou d’avoir le moindre petit montage. Cela pourrait être pourtant très utile. A voir si Blackmagic Design compte étoffer son application sur ce point à moins qu’on ne voit débarquer – je l’espère – une version de leur logiciel Davinci Resolve sur iPhone à l’avenir.

L’un des points intéressants mais qui concerne un public restreint car vraiment pour les professionnels est l’intégration de l’application à Blackmagic Cloud. Ce service par abonnement permet ainsi d’envoyer vos plans sur le cloud et les partager avec des membres de votre équipe. Ainsi, un monteur, un coloriste ou tout autre personne travaillant sur le même projet peut accéder directement aux plans déjà tournés. Plus fort encore, l’application comprendre une section chat qui permet aux différents membres de l’équipe de discuter en direct. On peut aisément imaginer des tournages et un travail de post-production en parallèle. Je pense notamment au monde de la télévision et des reportages.

Après avoir pratiqué cette application, j’y ai tout de même décelé quelques éléments à améliorer. Si l’interface est ergonomique et très accessible, il y a un aspect un peu agaçant lié à l’aspect tactile. Ainsi, lors du choix de l’ISO, il est très difficile de tomber sur la valeur souhaitée puisque le moindre mouvement de votre doigt modifie la valeur. C’est le cas sur pas mal de réglages utilisant le même principe. Il faudra que les développeurs ajoutent une petite latence avant de prendre en compte la moindre modification. J’aurais aimé aussi la possibilité de sauvegarder un ensemble de réglages pour pouvoir les rappeler à la volée. J’avais pointé également l’absence de rotation lorsqu’on tient le smartphone dans l’autre sens en mode paysage. Cela peut être aussi facilement corrigé à mon sens. J’aurais aussi aimé pouvoir régler les points d’entrée et de sortie sur le zoom et le focus pour pouvoir obtenir des zooms ou des modifications de mise au point automatisées. Etant donnée que c’est un logiciel, là encore, cela ne doit pas être bien difficile à implémenter. Dernier point, Blackmagic Camera n’est pour le moment pas encore traduit en français au moment où j’écris ces lignes. Espérons que cela sera fait dans un proche avenir.

Dans l’ensemble l’application Blackmagcic Camera – gratuite qui plus est – est pour moi un incontournable pour quiconque veut monter en qualité de production avec son iPhone. C’est aussi un outil idéal pour apprendre les aspects techniques et diverses fonctionnalités et terminologies de la production vidéo sans se ruiner. Si vous parvenez à bien comprendre toutes les capacités de cette application, le passage vers des appareils photo hybrides ou des caméras vidéo n’en sera que plus facile.

Comme je le dis souvent, pour devenir créateur de contenu, commencez déjà avec la caméra que vous avez tous déjà, votre smartphone. Cette application ouvre bien des possibilités pour les possesseurs d’iPhone récent. Espérons maintenant que Blackmagic Design prévoit également une version Android dans un proche avenir mais cela pourrait être plus complexe pour le développeur compte tenu du nombre de modèles de smartphones Android et donc de configurations de caméras intégrées existant sur le marché.