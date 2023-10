Découvrez les débuts de Lies of P jusqu’en 4K HDR

Quand les coréens de Neowiz Games et Round 8 Studio se lancent dans le souls-like, cela donne un Lies of P particulièrement réussi avec une recette qui a fait ses preuves.

Avec son univers gothique inspiré par l’oeuvre de Carlo Collodi, Lies of P vous fait incarner un Pinocchio inédit. A vous de l’aider à traverser la ville de Krat face à des ennemis biomécaniques. Le gameplay est tout à faire dans l’esprit d’un souls-like et plus précisément d’un Bloodborne.

Visuellement très réussi avec son univers gothique, Lies of P donnera du fil à retordre à tout fan du genre. Les vidéos ci-dessous donnent un petit aperçu de ce qui vous attend. N’étant pas un grand spécialiste du genre, j’en ai bavé pour les faire :p

A noter que la vidéo sur PS5 avait été capturé sur la bêta qui montre les débuts du jeu. La vidéo sur XSX a été capturé sur le jeu final. Guère de différence s’il en est entre les deux. Les développeurs ont fait un excellent travail. J’ai préféré opter – comme à mon habitude – sur le mode performance dans les deux cas car si on perd un peu en richesse visuelle on gagne un framerate à 60FPS stable pour un gameplay bien plus agréable.

Lies of P est disponible sur PS5, XSX/S et PC.