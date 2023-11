Nouvelles vidéos et images pour le futur Suicide Squad Kill the Justice League

Warner Bros Games, DC et Rocksteady Studios avaient décidé de reporter le lancement de leur prochaine superproduction à 2024. Histoire de se rappeler à votre bon souvenir et préparer le lancement, voici de nouvelles vidéos, images et les éditions prévues.

Avec les trois vidéos ci-dessous, vous allez pouvoir vous faire une petite idée de l’évolution du projet. Si certains avaient tiqué sur l’approche live service game, ce shooter/action/aventure à la troisième personne semble avoir évolué, espérons-le, pour le mieux. Le premier volet de la série de vidéos Suicide Squad Insider permet de se faire une idée sur les mécanismes de base du jeu, les éléments narratifs et le monde ouvert qu’est Metropolis. Une autre vidéo permet de découvrir Harley Quinn plus en détail. La dernière vidéo permet de voir les costumes que celles et ceux qui précommanderont pourront obtenir.

Pour rappel, Suicide Square Kill the Justice League va permettre d’incarner Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark. Chacun des personnages possèdera évidemment ses propres capacités, compétences, armement, etc. Le jeu permet de jouer jusqu’à 4 en coopération et l’objectif de l’intrigue sera de combattre tout simplement la Justice League à savoir Superman, Flash, Green Lantern et Batman tous sous l’emprise de Brainiac. Seule Wonder Woman semble immunisée.

Pour le lancement, Warner Bros Games prévoient plusieurs éditions.

​Suicide Squad: Kill the Justice League – Standard Edition

Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S sont disponibles en précommande numérique et seront très bientôt disponibles en physique ; la version PC est disponible en numérique (Steam et Epic Games Store)

Le jeu principal propose une histoire de grande qualité signée Rocksteady dans un monde ouvert rendu chaotique, en plus d’une expérience de jeu de tir d’action-aventure captivante

Des mises à jour régulières post-lancement et des personnages seront disponibles gratuitement pour prolonger l’histoire ainsi que de nouvelles missions, de nouveaux objets et plus encore

Accès aux Pass de Combat saisonniers gratuits (à mesure de leur disponibilité)

Quatre tenues Suicide Squad Classiques, une pour chaque membre de l’équipe en bonus de précommande et disponible au lancement

Quatre tenues de Rebelles, une pour chaque membre de l’équipe en bonus de précommande PlayStation 5, éditions digitales uniquement

​

Suicide Squad: Kill the Justice League – Deluxe Edition

Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S sont disponibles en précommande numérique et seront très bientôt disponibles en physique ; la version PC est disponible en numérique (Steam et Epic Games Store)

Tout le contenu de l’Édition Standard et des bonus de précommande

Quatre tenues Justice League, une pour chaque membre de l’équipe

Trois armes notoires de Black Mask (pistolet, fusil sniper et arme lourde)

Quatre poupées d’escouade pour arme, une pour chaque membre de l’équipe.

Un jeton de Pass de Combat premium

Quatre palettes de couleur, une par membre de l’équipe (versions numériques uniquement)

Accès anticipé au jeu jusqu’à 72 heures avant le grand lancement : le 2 février (bonus de précommande)

​Suicide Squad: Kill the Justice League est prévu pour le 2 février 2024 sur PS5, XSX/S et PC.