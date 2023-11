Geralt de Riv s’invite dans Destiny 2

Le cross-marketing est une technique de plus en plus commune dans l’industrie du jeu vidéo. Fortnite en est l’exemple parfait. Cette fois-ci, c’est au tour de Bungie et CD Project RED d’user de ce moyen de promotion.

Bungie vient ainsi d’annoncer une collaboration avec l’équipe de CD Projekt RED pour le lancement de la Saison du Voeu qui débute le 28 novembre prochain.. Ainsi au lancement de la nouvelle saison mardi prochain donc, les gardiens pourront tenter de mettre la main sur des éléments cosmétiques inspirés par Geralt de Riv, le héros de la saga The Witcher. Vous pourrez ainsi découvrir, armure, coque de spectre, vaisseau, passereau, une interaction et un coup de grâce made in The Witcher.

Avec le Black Friday qui arrive, Bungie a décidé de lancer diverses promotions sur son Bungie Store. Pour tout achat de goodies sur le site, vous recevrez l’emblème Etoile Noire gratuit. Pendant cette période de promotion qui va durer du 24 novembre jusqu’au 1er décembre à 17h59, toute livraison vous coûtera 7€. A noter le l’emblème Voeu passe-partout sera également disponible à partir du 24 novembre pendant toute la Saison du Voeu.

L’extension Eclipse de Destiny 2 ainsi que d’autres packs de contenu sont proposés sur les différents stores avec des réductions pouvant aller jusqu’à 67% jusqu’au 28 novembre.

Destiny 2 Eclipse est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.