Après l’Amiga 500 et les Commodore C64 et Vic 20 voici une nouvelle version de l’Atari 400

Plaion et Retro Games Ltd continuent à puiser dans l’histoire de l’informatique pour nous proposer des nouvelles versions de vieilles machines. Cette fois-ci, les équipes se sont amusées à créer une version mini de l’Atari 400.

Si Atari est plus connu pour sa fameuse console Atari VCS 2600 puis avec sa gamme d’ordinateurs Atari ST/STE, Atari s’était lancé sur la micro-informatique avec l’Atari 400 dès 1979. C’est donc ce premier ordinateur Atari que Plaion et Retro Games Ltd vont s’amuser à reproduire en version miniature.

The400 Mini reprend donc le look originel dans une version au volume réduit de 50%. Comme sur leur reproduction du C64, le clavier de ce The400 Mini ne fonctionne donc pas. Il faudra voir s’ils s’amuseront à sortir ultérieurement une version taille réelle avec un clavier fonctionnel. Les 5 ports USB intégrés devraient toutefois permettre de brancher divers accessoires comme un clavier ou des joysticks.

The400 Mini sera livré avec une version modernisée du classique joystick Atari CX40 nommé TheCXSTICK. Cette version offre en tout 7 boutons supplémentaires.

Cette machine va émuler non seulement l’Atari 400 de l’époque mais aussi tous les machines de la série comprenant le 800, le 600XL et le 800XL ainsi que la console Atari 5200 – le 1200XL ne semble pas être sur la liste. Elle sera livré avec des jeux 8 bits préinstallés. Il sera possible d’utiliser ses propres jeux sur clé USB ainsi que des cartouches, des disques et des cassettes ROM. Comme tout émulateur, on aura droit à des fonctionnalités comme le retour en arrière ou la possibilité de sauvegarder ses parties.

The400 Mini bénéficie d’une sortie HDMI avec compatibilité 50/60Hz pour pouvoir être branché sur tout écran moderne.

The400 Mini est d’ores et déjà disponible en précommande pour 120€ environ pour une sortie mondiale prévue pour le 28 mars 2024.