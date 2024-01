2K ramène de sa retraite sa série des Top Spin avec TopSpin 2K25

Alors que Nacon a teasé sur sa prochaine simulation de tennis nommé TieBreak il y a quelques jours, 2K annonce le retour d’une saga qui avait pris sa retraite en 2011.

2K annonce avec un petit teaser vidéo la prochaine arrivée de TopSpin 2K25 (notez que TopSpin s’écrit en un seul mot désormais). L’éditeur reste toutefois plus qu’énigmatique puisqu’il n’y a aucune information détaillée sur ce projet qui semble être en cours de développement chez Hangar 13 – à en juger par le logo de l’équipe sur le site officiel – qui avait produit Mafia III avant de travailler sur quelques remasters comme la trilogie Mafia ou Borderlands The Handsome Collection.

Compte tenu de ce qu’on entraperçoit dans la vidéo, on va supposer que les 4 tournois du grand chelem seront intégrés de manière officielle. Pour le reste, il va falloir attendre car contrairement au projet TieBreak de Nacon qui dispose de la licence officielle ATP et WTA et pourrait donc intégrer bien des joueurs et des joueuses, TopSpin 2K25 ne semble pas reposer sur une licence globale.

2K n’a même pas donné de machines concernées par ce projet. Pour sûr, les PS5, XSX/S et PC devraient être concernés. A voir maintenant si l’équipe et l’éditeur vont faire un effort pour porter le jeu sur les consoles d’ancienne génération comme les PS4/Pro, Xbox One/X ou encore la Switch.

En tous les cas, la série des Top Spin reste à mon humble avis de véritable joueur de tennis de niveau correct l’une des meilleures simulations à ce jour. Espérons que les développeurs vont pouvoir améliorer le tout pour contrer les projets récents tous plutôt décevants.

Bref, patience, patience. En attendant, voici donc la vidéo officielle ci-dessous.