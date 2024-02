Plaion dévoile les jeux qui seront préinstallés dans la console The400 Mini

Le mois dernier, je vous évoquais la sortie prochaine d’une nouvelle mini console cette fois-ci inspirée par l’Atari 400. On sait désormais quels sont les titres qui seront inclus.

Plaion et Retro Games Ltd avaient dévoilé leur THE400 Mini, une console rétro reprenant le look et les capacités de l’Atari 400 datant de la fin des années 70. La machine reprend évidemment le concept d’une console reprenant le look originel dans un format plus compact et fonctionnant en émulation. The 400 Mini sera ainsi capable de faire tourner tous les jeux de l’Atari 400 mais aussi les Atari 800, 600XL, 800XL et Atari 5200.

On ne savait par contre pas quels titres seraient proposés directement intégrés à la machine. Plaion dévoile donc la liste officielle de 25 jeux préinstallés :

Airball : parcourez un manoir de 150 pièces en évitant les dangers tout en résolvant de nombreuses énigme.

Asteroids : votre vaisseau est piégé dans une ceinture d'astéroïdes, détruisez les rochers et les ennemis pour survivre.

Basketball : tout est là alors que vous dribblez, tirez et passez votre chemin vers le succès sportif.

BattleZone : sauvez le monde dans ce jeu de tir en vous déplaçant plus vite que les rebelles Supertanks et les OVNIs.

Berzerk : détruisez des robots, échappez à Evil Otto et évitez les tirs laser dans ce jeu d'arcade frénétique.

Boulder Dash : évitez les rochers, rassemblez des bijoux, échappez aux grottes et résolvez des casse-tête seul ou avec un ami.

Bristles : aidez Peter le peintre à recouvrir des murs tout en échappant aux ennemis dans ce jeu de plateforme coloré.

Capture the Flag : capturez le drapeau dans ce jeu de labyrinthe d'action en 3D.

Centipede : maniez un fusil spécial insectes pour dégager le champignon enchanté dans ce classique des bornes d'arcade.

Crystal Castles : guidez Bentley Bear à travers le labyrinthe de Bethilda et évitez les ennemis grâce à des bonus.

Elektraglide : pilotez des motos futuristes et évitez les obstacles à travers le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie.

Encounter! : commandez un vaisseau dans ce jeu de tir spatial en survivant à des batailles rapides avec agilité stratégique.

Flip and Flop : contrôlez Flip le kangourou et Mitch le singe dans un jeu de plateforme et d'évasion de zoo audacieux.

Henry's House : naviguez en incarnant Henry dans ce jeu de plateforme, collectez des objets, trouvez des clés et échappez aux pièges.

Hover Bovver : jouez en tant que Gordon Bennet dans ce jeu de labyrinthe excentrique.

Lee : maîtrisez les arts martiaux dans ce jeu de plateforme classique.

M.U.L.E . : stratégie au tour par tour dans laquelle vous colonisez une planète et trompez les colons. Jouez seul ou avec des amis.

Millipede : jouez en tant que l'Archer dans cette suite de Centipede et empêchez les insectes de prendre le contrôle.

Miner 2049er : contrôlez Bounty Bob dans ce jeu de plateforme d'action en détruisant des mutants et en collectant des objets.

Missile Command : défendez les villes avec vos missiles dans ce classique du jeu de tir.

O'Riley's Mine : jouez Tim O'Riley le mineur, et collectez des trésors, évitez les dangers et atteignez le sommet.

Les sept cités d'or : explorez, négociez et établissez des colonies dans ce jeu d'action stratégique révolutionnaire.

Star Raiders II : pilotez le Liberty Star et détruisez les bases Zylon dans ce célèbre jeu de tir spatial.

Wavy Navy : commandez un navire, évitez les missiles et les avions et devenez le leader stratégique de la marine.

: commandez un navire, évitez les missiles et les avions et devenez le leader stratégique de la marine. Yoomp! : guidez une balle rebondissante rythmique à travers des niveaux suspendus dans ce jeu de plateforme unique.

Les connaisseurs apprécieront la présence de grands classiques histoire de se remémorer des souvenirs d’enfance 😉

THE400 Mini est prévu pour le 28 mars 2024 pour un prix d’environ 120€. Avis aux collectionneurs et aux curieux.