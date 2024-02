Le jeu de baston de Riot Games se nommera 2XKO

Riot Games avait décidé il y a quelques temps de diversifier ses revenus en produisant et éditant d’autres titres dans l’univers League of Legends. Un autre titre va voir le jour.

Lorsque Riot Games avait annoncé le développement via son label Riot Forge de plusieurs projets tournant autour de sa franchise League of Legends, un des titres était connu sous le nom de Project L. Il s’agissait d’un jeu de baston en tag team 2 contre 2. Depuis on était resté sans information.

Riot Games a donc enfin décidé de se rappeler à votre bon souvenir en annonçant que Project L a désormais un nom définitif. Le jeu de baston se nommera 2XKO et sortira courant 2025 sur PS5, XSX/S et PC. Et c’est un peu la seule information du jour.

Riot Games continue donc le développement de ce projet et compte sur la communauté pour l’aider à le peaufiner. Le jeu sera montré lors de l’Evo Japan en avril prochain et Riot Games envisage des sessions de test pour les intéressés. Si vous l’êtes allez sur le site officiel pour vous inscrire.

Il va donc falloir suivre ce titre de près dans les mois à venir pour savoir s’il est capable d’aller chercher les champions du genre que sont les Street Fighter et autres Tekken.

2XKO est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour courant 2025.