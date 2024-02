La démo d’Unicorn Overlord disponible sur PS5, PS4/Pro, XSX/S et Switch

Atlus et Vanillaware préparent le lancement de leur nouveau RPG tactique nommé Unicorn Overlord. Et histoire de titiller votre intérêt, une démo vous est proposée.

Dès à présent, vous allez pouvoir tester la toute dernière production de l’équipe de Vanillaware (13 Sentinels Aegis Rim, Odin Sphere, Dragon’s Crown). La démo de ce RPG tactique vous permet de jouer 5 bonnes heures pour vous faire une idée de ce qui vous attend sur le continent de Fevrith, lieu de votre aventure. Comme pour beaucoup de démos, vous pourrez évidemment transférer votre progression vers le jeu final si vous décidez de l’acheter.

Unicorn Overlord proposera donc un vaste monde à explorer avec un système de combat qui se veut innovant. A vous de gérer plus de 60 personnages possibles, personnaliser votre groupe et tenter de vous faire un nom dans les cinq nations qui composent ce monde. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo et l’immense galerie d’images ci-dessous, on va pouvoir évoluer dans un jeu à la direction artistique toujours aussi soignée.

Unicorn Overlord est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Switch pour le 8 mars 2024.