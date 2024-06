Dredge va avoir une extension cet été avec The Iron Rig

Si vous avez aimé le jeu de pêche/aventure Dredge, vous allez pouvoir larguer de nouveaux vos amarres pour de nouvelles sorties en mer au mois d’août prochain.

Dredge fait partie de ces titres qui offrent une ambiance, un gameplay un peu particulier. Avec son concept original, Dredge nous embarque dans le monde de la pêche en mer à bord d’un petit chalutier. Les créateurs de Black Salt Games vont permettre aux fans de continuer à explorer ce monde marin avec la prochaine extension nommée Iron Rig.

Prévu pour le mois d’août prochain, cette extension va transformer des zones familières en zones périlleuses suite à des opérations de forage. Ceux-ci ont fait apparaître un liquide sombre. A vous d’explorer les lieux et évaluer l’impact de cette substance sur la faune locale. Cette extension ajoutera ainsi plus de 50 nouveaux poissons ainsi qu’un nouvel équipement de pêche et de nouveaux personnages avec qui interagir. Evidemment, histoire de vous pousser à retourner dans le jeu, de nouveaux évènements, de nouvelles histoires et de nouveaux dangers vous attendront.

L’extension Iron Rig sera disponible pour toutes les versions pour 12€ environ à partir du 15 août 2024. SI vous n’avez pas craqué pour ce titre, vous pouvez acquérir une édition complète comprenant le jeu et tous les contenus sortis depuis le lancement du jeu.

Dredge est disponible sur PS5, XSX, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.