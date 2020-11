Shure annonce des micros pour les créateurs de contenu et les télétravailleurs

Les spécialistes de l’audio Shure annoncent deux nouveaux micros qui devraient titiller l’intérêt des créateurs de contenus voulant monter en gamme et en qualité sonore et pour celles et ceux pour qui le télétravail et la communication à distance s’avèrent cruciaux.

Commençons par le modèle plus accessible à savoir le MV5C. En ces temps de pandémie avec confinement, le télétravail a pris de l’ampleur. Et rapidement, la collaboration dans le travail s’est reposé sur des outils de vidéoconférences. Ce contexte et ces usages de plus en plus intensifs de ces services n’ont fait que mettre en exergue les lacunes des ordinateurs de nos jours : la piètre qualité des webcams et des microphones intégrés. Microphone directionnel avec un processeur dédié au traitement spécifique de la voix, le MV5C a été conçu pour très nettement améliorer le son de votre voix lors de vos futurs vidéoconférences, webinars et autres communications via internet. Se présentant sous une forme sphérique, le MV5C est fourni avec un pied qui vous permet de régler sa position aisément. Son utilisation est somme toute simple puisqu’il suffit de connecter le MV5C sur votre ordinateur via un port USB-A ou USB-C.

Le MV5C est disponible dès à présent pour 125€.

Le second modèle se destine aux créateurs de contenus, aux podcasters et autres streamers. A l’nstar de produits concurrents tels que les Wave chez Elgato ou encore les Seiren chez Razer, Shure vise un marché en plein essor. Inspiré par leur célèbre modèle SM7B, le MV7 a été conçu pour une plus grande polyvalence et pour s’adapter à différentes configurations audio. Ainsi ce microphone peut être connecté à votre installation aussi bien via USB (port USB-A ou USB-C avec des câbles fournis) pour un usage en direct sur ordinateur ou via XLR pour ceux qui passent par une installation audio. Cette double connectique est bien pratique en fonction des situations d’enregistrement. Le MV7 est également compatible avec certains appareils Android via USB-C et aux iPhones et iPad via un câble lightning en option

Chant, voix off, podcast, livestream, on peut faire confiance à Shure de proposer une qualité audio digne de ce nom. Le MV7 s’appuie d’ailleurs sur ce qui a fait le succès de son modèle SMB7 avec un microphone directionnel focalisé sur la voix avec un mode de réglage automatique du niveau afin d’optimiser le volume de votre voix en temps réel pour avoir un son homogène. Un panneau de commande tactile se trouve sur le micro permettant d’accéder à des réglages de volume de mix du retour casque et aux ajustements du gain.

Pour s’éviter de passer par l’ordinateur ou votre table de mixage, le M7V intègre un port casque audio mini-jack histoire d’avoir un retour temps réel de votre prestation. Et pour compléter tout ça, Shure propose l’application Shure Motiv gratuite permettant d’accéder à d’autres fonctions audio et à divers presélections comme la tonalité de la voix, sa clarté, etc.

Le Shure MV7 est disponible dès à présent pour 285€.