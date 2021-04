Hollyland lance son Lark 150 Solo en visant les créateurs de contenu

Rode avait fait un carton avec son Wireless Go, un système de micro sans fil compact bien pratique – je m’en sers d’ailleurs. Depuis des concurrents cherchent à toucher le même public dont Sony et donc Hollyland.

Aujourd’hui, la marque chinoise annonce un nouveau modèle de son Lark 150 : le Lark 150 Solo. Si le Lark 150 proposait un récepteur et deux émetteurs bien pratique pour les interviews ou des vidéos avec au moins deux intervenants, il est vrai qu’il n’est pas forcément le plus utile pour nombre de créateurs de contenu. C’est pour cela qu’Hollyland annonce le Lark 150 Solo.

Comme vous pouvez vous en douter, l’intérêt de ce nouveau modèle est de proposer un pack plus économique comprenant un récepteur et un émetteur largement suffisant pour les vloggers, youtubers et autres créateurs de contenu. Ainsi pour 167€ vous aurez donc le même émetteur et récepteur. l’émetteur intègre un microphone omnidirectionnel sensible avec un design de chambre acoustique anti-vibration. Son DSP est chargé de supprimer le bruit ambiant de manière plus intelligente pour bien capter votre voix. Comme sur le Rode Wireless Go, l’émetteur comprend également une prise micro pour ceux qui préfèrent lui adjoindre le micro-cravate fourni qui est, il est vrai, plus discret que le boîtier de l’émetteur pourtant de taille assez réduite. Une petite bonnette anti-vent est également incluse. L’ensemble est fourni avec un boîtier de rangement qui sert également de chargeur des composants.

Le récepteur intègre un petit écran permettant de suivre le volume des pistes enregistrées et diverses autres informations. Pour plus facilement régler le volume, on a droit également à deux potentiomètres bien plus pratiques que de simples boutons. L’autonomie de l’émetteur est d’environ 4,5h tandis que celui du récepteur est de 7,5h. Cela est amplement suffisant si vous pensez à bien les charger.

Avec un minimum de latence et une porté de 100 mètres – jusqu’à 20 mètres lorsque le signal est partiellement bloqué – le Lark 150 Solo est donc une solution intéressante pour pouvoir enregistrer sa voix facilement, sans fil pour les vloggers individuels. A noter que vous pourrez toujours acquérir un émetteur Lark 150 supplémentaire par la suite si nécessaire pour 75€.

Le Lark 150 est déjà disponible sur Amazon. La version solo devrait arriver sous peu.