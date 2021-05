Virtua Fighter 5 revient sur PS4

Sega annonce la sortie sur PS4 de Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, une version remasterisée de son Virtua Fighter 5 sorti dans les salles d’arcade en 2006.

Si les sagas Street Fighter et Tekken ont continué à évoluer avec de nouveaux volets, il faut bien avouer que la saga Virtua Fighter s’est retrouvé bloqué à 5. Et ce blocage va continuer puisque Sega annonce Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, une version modernisée de son Virtua Fighter 5.

Les fans ne seront donc pas vraiment dépaysés et devraient retrouver tous les coups et les techniques de combat de la majorité des combattants. En tout, vous aurez le choix parmi 19 combattants chacun avec leur propre style de combat. Bien entendu les différents modes de jeu de l’époque sont maintenus. Ce projet était connu sous le nom de Virtua Fighter x eSports. Vous ne serez alors pas étonné de voir débarquer d’autres fonctionnalités comme la possibilité de créer des salles privées où jusqu’à 16 joueurs peuvent se retrouver pour se fritter dans des matchs de ligue ou des tournois ainsi que d’autres modes en ligne. Les autres peuvent par ailleurs regarder les matchs et les tournois en temps réel et peuvent communiquer avec les autres.

Techniquement, Sega a fait moderniser le jeu puisque ce Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown va bénéficier d’améliorations de tous les modèles 3D des combattants et des arènes grâce à l’utilisation du moteur Dragon Engine que les fans de la saga Yakuza connaissent déjà. Les cinématiques ont également été revu et une nouvelle vidéo d’ouverture créé pour l’occasion. De même, l’interface du jeu a été repensé également.

Des rumeurs laissent à penser que ce Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown ferait partie des titres gratuits du mois de juin pour les abonnés PlayStation Plus. On va voir si cela se confirme dans les prochains jours notamment avec un stream prévu par Sega Japon prévu pour le 27 mai à 13h (cf. player Youtube ci-dessous) où on devrait en voir plus de ce titre. D’ores et déjà, IGN a diffusé en exclusivité la vidéo que vous pouvez également retrouver ci-dessous.

En tous les cas, Sega annonce ce Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown pour le 1er juin 2021 exclusivement sur PS4 (avec une compatibilité PS5 probablement).