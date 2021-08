Epic Games annonce le mode Imposteurs

Le célébrissime battle royale d’Epic Games va accueillir un nouveau mode de jeu qui devrait plaire à ceux qui aiment notamment le jeu indé Among Us remis à la sauce Fortnite.

Soyons clairs. Epic Games n’a rien inventé sur son Fortnite. Le jeu originel n’a plus grand chose à voir avec ce qu’on appelle désormais Fortnite. Initialement il s’agissait d’un jeu coop PvE mais le succès de PlayerUnknown’s Battlegrounds (alias PUBG pour les intimes) a poussé Epic Games a reprendre le concept et l’adapter – avec un certain brio – à son Fortnite.

L’éditeur semble vouloir faire de même avec le concept d’Among Us avec son mode Fortnite Imposteurs. Ce mode jouable à 10 rappelle outrageusement le jeu indépendant. En effet, lors de chacune des parties, vous allez incarner soit un agent du Noeud, soit un imposteur. Chaque partie se joue à 10 joueurs – 8 agents et 2 imposteurs. Les agents ont pour tâche de faire fonctionner le Noeud avec diverses tâches à accomplir tandis que les imposteurs doivent éliminer les agents et prendre le contrôle du Noeud avant d’être découverts.

Un système de vote via des discussions permet aux joueurs agents ou imposteurs d’échanger des informations avec des emotes avec un nouveau menu de discussion rapide. A la fin de chaque discussion, les joueurs pourront voter pour éjecter quelqu’un. Evidemment, les deux imposteurs auront fort à faire pour ne pas être découvert et les 8 agents ne savent pas du tout qui sont les imposteurs.

Pour ce nouveau mode, il sera possible de jouer par groupe, le reste des emplacements étant rempli par matchmaking. Vous pourrez également lancer des parties privées si vous le souhaitez. A noter que les parties n’ayant que 4 à 7 joueurs n’auront qu’un seul imposteur. Seules les parties à 8 joueurs et plus pourront avoir 2 imposteurs.

Bref, si vous jouez à Among Us, difficile de ne pas penser que c’est une repompe adaptée à Fortnite. A voir maintenant si la sauce va prendre une fois adapté à ce titre.