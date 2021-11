Niantic va vous faire marcher avec Pikmin Bloom

Les créateurs de Pokémon Go reviennent avec un nouveau titre inspiré par l’univers de Pikmin. Au lieu de collecter des Pokémon, cette fois-ci vous allez pouvoir collecter et cultiver des Pikmin en marchant autant que possible.

Si Pokémon Go a connu une certaine folie faisant bouger les joueurs à la recherche de capturer un maximum de bestioles, cette fois-ci Pikmin Bloom a une approche un peu plus en direct relation avec votre santé. On dit souvent qu’il faut marche des milliers de pas par jour et c’est ce que ce Pikmin Bloom va vous pousser à faire.

Le concept est somme toute assez simple. Plus vous allez marcher réellement, smartphone en poche cela va de soi, et plus vous pourrez trouver des jeunes plants de Pikmin qui viendront étoffer votre équipe. La carotte est donc d’accroître son troupeau de Pikmins en marchant régulièrement. Par ailleurs, plus vous marcherez et plus vous ferez fleurir virtuellement des fleurs sur votre chemin. Vous pourrez ainsi ramasser des fruits pendant vos promenades pour les donner à vos Pikmins. Cela fera éclore des fleurs sur leur tête. En ramassant les pétales, vous ferez alors fleurir sous vos pas.

A la fin de chaque journée, vous pourrez même consulter votre parcours et voir le nombre de pas. Vous pourrez également ajouter des notes et des photos à votre journal de bord.

Pikmin Bloom n’est donc pas vraiment un jeu mais plutôt une carotte aux fans de Pikmin et de Nintendo de faire un peu d’exercice.

Pikmin Bloom sera disponible très bientôt sur l’AppStore et sur Google Play.