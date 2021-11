DJI dévoile enfin sa nouvelle caméra action, la DJI Action 2

Sorti en mai 2019, l’Osmo Action a été l’unique caméra action de DJI faisant face à celles de GoPro. Depuis, son concurrent a connu plusieurs itérations. DJI s’est enfin réveillé pour sorti le DJI Action 2 en revoyant totalement la copie et le concept même d’une caméra action.

Si GoPro a conservé le même design depuis des années – et DJI sur son Osmo Action en avait largement repris les formes et même la “connectique” des accessoires – cette fois-ci le constructeur a opté pour un design totalement inédit. Au lieu de parallélépipède, le DJI Action 2 se présente sous la forme d’un simple cube affiné. Difficile de faire plus minimaliste. Evidemment avec toutes ses fonctions et son système modulaire, le form factor changera mais j’y reviendrais plus bas.

Donc la DJI Action 2 est ultra-compact et légère avec ses 56g. Malgré sa taille, DJI a réussi à intégrer un capteur CMOS 1/1,7″ capable de produire des photos de 4000 x 3000 pixels et surtout des vidéos jusqu’en 4K 120 IPS. Elle est même capable de filmer jusqu’en 4K DCI à 60 IPS pour ceux qui préfèrent le format 4K cinéma. En 1080p, le framerate pourra atteindre les 240IPS de quoi obtenir des ralentis magnifiques. Les formats photo sont classiques à savoir JPEG et Raw. Les formats vidéo sont les H264 et HEVC (alias H265). Aucun problème donc pour traiter ces fichiers sur vos logiciels habituels de retouche photo ou de montage vidéo. Pour la sauvegarde, la DJI Action 2 utilise le format microSD avec une taille maximale acceptée de 256 Go.

L’objectif est un grand-angle couvrant 155° avec une ouverture maximale F/2.8. Outre un zoom numérique, la DJI Action bénéficie du système de stabilisation RockSteady 2.0 ainsi que de la fonction HorizonSteady permettant de garder l’horizon toujours… horitonzale 😉 La gamme ISO va de 100 à 6400 ce qui devrait suffire compte tenu de l’usage habituel de ce type de caméra. Ne vous attendez donc pas à des capacités de prise de vue de nuit hallucinante. La batterie de 580 mAH permet d’obtenir une autonomie maximale de 70 minutes en 1080p30. On peut supposer que l’autonomie sera bien moindre si vous shootez en 4K120. Vous pourrez par ailleurs shooter en milieu aquatique puisque la caméra est étanche jusqu’à 10m.

L’interface ne devrait pas trop dépayser ceux qui avaient déjà utilisé l’Osmo Action et d’autres appareils DJI comme les DJI Osmo Pocket et DJI Pocket 2. Tout ce fait via l’écran OLED tactile à l’arrière de 1,76″ avec retour haptique. On peut ainsi trouver bien des options et paramètres en fonction de son usage : ralenti, timelapse, hyperlapse, QuickClip ou Diffusion en Direct. Ce dernier permet de diffuser un livestream 1080p30 rapidement directement de la caméra relié à votre smartphone avec l’app DJI Mimo. Il sera assez facile de diffuser sur les principales plateforme vidéo (cf. vidéo ci-dessous). Vous pourrez même utiliser la DJI Action 2 comme webcam pour vos vidéoconférences grâce à sa compatibilité UVC. Branchez le sur votre ordinateur via le port USB et elle sera reconnue par vos logiciels type Zoom, Teams, Skype ou encore OBS. C’est sans doute une bonne solution pour les livestreamers également. Et pour une prise de vue rapide, l’unique bouton servant à la fois pour allumer/éteindre l’appareil permet de prendre une photo ou lancer l’enregistrement d’une vidéo fera le job.

Ce qui fait l’originalité de cette DJI Action 2 n’est finalement pas son format ultra-compact mais son système modulaire magnétique. La version standard est vendue avec un module d’alimentation de taille similaire qu’on clipse simplement de manière magnétique. Ce module de même forme intègre une batterie de 1300 mAh ce qui porte l’autonomie maximale à 180 minutes toujours en 1080p30. Le temps de recharge de l’ensemble est de 90 minutes. Autant dire que si vous êtes du genre à beaucoup tourner, il vaudra mieux avoir aux moins deux modèles d’alimentation pour pouvoir basculer de l’un à l’autre rapidement. A noter qu’avec ce module connecté à la DJI Action 2, vous perdez l’étanchéité. Il faudra alors opter pour un accessoire protégeant l’ensemble vendu séparément évidemment.

Côté accessoires justement, le modèle standard (399€) est fourni avec un collier magnétique. Placez ce collier sous le t-shirt et vous pourrez tout simplement clipser magnétiquement la DJI Action 2 pour avoir une prise de vue subjective à hauteur de poitrine. Vous trouverez également un adaptateur pour les accessoires type GoPro. De ce fait, si vous en possédez déjà, vous pourrez vous en reservir sans problème. Par contre pas d’adaptateur pour des pas de vis qu’on trouve traditionnellement sur les pieds. Il faudra débourser 29€ de plus pour avoir un support articulé avec pas de vis standard. D’autres accessoires sont disponibles chez DJI comme une poignée, une barre d’extension, un objectif macro, etc. Ils couvrent les usages les plus courants. Mais, DJI a fait un travail en amont pour rassembler les accessoiristes. Certains ont déjà commencé à présenter ou vendre des accessoires comme Tilta avec des cages ou des filtres ou encore Freewell avec des filtres ND magnétiques faciles à place devant l’objectif pour faciliter la prise de vue en plein soleil. Attendez-vous à voir débarquer tout un écosystème d’accessoires sans parler de la compatibilité avec les accessoires GoPro et Osmo Action.

L’originalité du système magnétique modulaire permet d’ores et déjà à DJI de proposer une seconde configuration plus cher (519€). Au lieu d’avoir le module d’alimentation, vous aurez droit au module écran tactile avant. L’intérêt, vous aurez un écran de retour pour les selfies et le vlogging tout en augmentant l’autonomie de l’ensemble. Plus encore, ce module ajoute 4 microphones pour une meilleure capture de votre voix. Vous pourrez même avoir le son de plusieurs directions : avant, avant/arrière ou 360°.

Très séduisante, cette caméra action a de quoi titiller l’intérêt de tous les vidéastes en herbe cherchant une caméra passe partout pour laisser libre cours à leur créativité. Le tarif est intéressant compte tenu du concurrent direct à savoir le GoPro Hero 10 même en optant pour la version avec module écran avant. Le concept modulaire et magnétique permettrait certainement à DJI d’innover par la suite encore faut-il savoir si DJI a prévu d’autres modules ou s’ils vont se contenter des modules actuels. Autre interrogation, ouvriront-ils le système à d’autres sociétés? J’en doute car cela impliquerait sans doute un accès au système de la caméra.

La DJI Action 2 est disponible dès à présent pour 399€ avec module alimentation et 519€ avec module écran tactile avant.