Forevala Microphone S20, le micro double entrée de SmallRig

Si vous voulez vous lancer sur la création de contenus vidéo, un des points importants est la prise de son, la qualité des microphones des caméras, des webcams ou des ordinateurs étant majoritairement médiocres. SmallRig plus connu pour ses accessoires pour caméra propose un microphone intéressant et abordable.

Le SmallRig Forevala Microphone S20 se présente sur la forme d’un microphone compact facile à brancher sur l’entrée micro de n’importe quelle caméra ou smartphone. Dans ce dernier cas, il faudra sans doute avoir un adaptateur USB-C mini-jack pour les Android n’ayant plus de prise casque et adaptateur Lightning mini-jack pour les iPhone. De type cardioïde, il est annoncé comme offrant une bonne sensibilité lorsqu’on se trouve face à lui. Fourni avec un support anti-vibration, il est facile à fixer sur les griffes des caméras.

Si de design, le SmallRig Forevala Microphone S20 fait penser à un VideoMicro de Rode, il comprend toutefois une caractéristique intéressante. En effet, il offre la possibilité de connecter un micro-cravate filaire fourni dans le pack et ainsi de pouvoir non seulement capturer le son face à votre caméra mais également la voix du caméraman simultanément par exemple. Bien pratique pour ceux qui vloggent à deux. Vous pourrez de plus choisir entre mode mono et stéréo. Si vous optez pour le mode mono, le son des deux micros est mixé sur une seule piste audio. Toutefois, pour un plus grand contrôle au montage – notamment pour le volume de chaque micro – vous pouvez passer en mode stéréo. Cela génère ainsi une piste stéréo, chaque microphone occupant soit la piste gauche ou droite que vous pourrez aisément régler sur votre logiciel de son ou de montage vidéo.

Ce SmallRig Forevala Microphone S20 est vendu prêt à l’emploi avec des accessoires. On trouve notamment le micro-cravate avec un câble de 2m de long, un câble TRS vers TRRS pour les smartphones (nécessite un adaptateur comme précédemment indiqué), un câble TRS vers TRS pour les caméras, une bonnette pour le micro-cravate, une bonnette pour le micro principal et même une bonnette coupe-vent pour le micro principal pour les tournages en extérieur. Vous aurez également le support anti-vibration et une petite sacoche de rangement.

Si je ne peux pas juger de la qualité du son obtenu, ce SmallRig Forevala Microphone S20 est séduisant quant à son tarif (env. 35€). J’espère pouvoir vous proposer un petit test prochainement.

Ce microphone est d’ores et déjà en vente sur le site de SmallRig.