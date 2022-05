Destiny 2 – La Saison des Tourments débute aujourd’hui

Si vous êtes abonnés à notre chaîne Youtube Playscope Gaming, vous avez sans doute vu la bande-annonce de cette 17ème saison de Destiny 2. Bungie fait un petit point et fourni une flopée d’images.

Comme je vous l’annonçais dans une précédente news, la nouvelle saison nommée finalement Saison des Tourments en VF – la fuite sur le titre anglais est bel est bien la bonne avec le nom de Season of the Haunted – va débuter ce soir après une mise à jour et le reset hebdomadaire.

Alors à quoi allons-nous faire face ? Hé ben comme son nom l’indique, cette saison va rappeler de bons souvenirs à tous ceux qui, comme votre serviteur, ont écumé le Léviathan de ce cher Calus. Devenant une ruine corrompue, le Léviathan s’est connecté à la Pyramide et bien des Cauchemars du passé vont refaire surface. A vous, à nous, de les combattre.

Evidemment côté activités, capacités et matériel, on aura du nouveau :

Confinement de Cauchemar (gratuit pour tous les joueurs) : Le mal résonne dans la coque du vaisseau délabré de l’empereur. Invoquez les Cauchemars les plus coriaces et purifiez-les par le feu.

(gratuit pour tous les joueurs) : Le mal résonne dans la coque du vaisseau délabré de l’empereur. Invoquez les Cauchemars les plus coriaces et purifiez-les par le feu. Rupture : Parcourez les Entrailles labyrinthiques du Léviathan, découvrez la vérité qui se cache derrière les plans sinistres de Calus.

: Parcourez les Entrailles labyrinthiques du Léviathan, découvrez la vérité qui se cache derrière les plans sinistres de Calus. Solaire 3.0 (gratuit pour tous les joueurs) : La doctrine solaire est la dernière à être entièrement revue et renforcée avec un système ultra personnalisable d’aspects et de fragments. Allumez les flammes de la créativité, découvrez de nouvelles combinaisons et prouvez qu’il n’y a jamais eu de meilleur moment pour se battre avec le feu.

(gratuit pour tous les joueurs) : La doctrine solaire est la dernière à être entièrement revue et renforcée avec un système ultra personnalisable d’aspects et de fragments. Allumez les flammes de la créativité, découvrez de nouvelles combinaisons et prouvez qu’il n’y a jamais eu de meilleur moment pour se battre avec le feu. Pistolet exotique L’Intrus (gratuit pour tous les joueurs) : De retour depuis le jeu Destiny original, utilisez le pistolet exotique de Shiro-4 et laissez l’éclat du canon se refléter sur les dorures ternies des murs du Léviathan. Les détenteurs du Pass saisonnier peuvent déverrouiller cette arme instantanément.

(gratuit pour tous les joueurs) : De retour depuis le jeu Destiny original, utilisez le pistolet exotique de Shiro-4 et laissez l’éclat du canon se refléter sur les dorures ternies des murs du Léviathan. Les détenteurs du Pass saisonnier peuvent déverrouiller cette arme instantanément. Nouveau Pass saisonnier, de l’équipement, des mods, un événement du Solstice amélioré et plus encore !

On deviendra par ailleurs des Faucheurs et on pourra utiliser une faux pour massacrer les ennemis. Tout cela est prévu pour les fans ayant Destiny 2 La Reine Sorcière et le season pass. Pour tous les autres joueurs, Bungie a tout de même prévu du nouveau avec un lot d’Argentum de 1700 Argentum qu’on peut utiliser pour acheter des niveaux de saison, du cosmétique, etc. Un nouveau donjon devrait faire son apparition également.

Cette Saison des Tourments va se dérouler sur 24 mai – aujourd’hui donc – jusqu’au 23 août prochain.

Destiny 2 La Reine Sorcière est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia