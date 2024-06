La saison 7 d’eFootball 2024 a débuté

Konami continue à faire vivre son eFootball qui connait un beau succès depuis son passage en free to play sur toutes les plateformes. La saison 7 débute dès maintenant.

Avec le début de l’Euro 2024, nombre d’entre vous sont peut-être titillé par la volonté de jouer au foot. Et certains vous plutôt en version virtuelle moins fatigante 😉 eFootball 2024 pourrait être une solution surtout que Konami lance la saison 7 intitulée King of the Continent.

Avec cette septième saison, les fans vont pouvoir découvrir les éléments suivants :

Deux campagnes in-game avec la Coupe Européenne et la Coupe Américaine

Possibilité de gagner de nouvelles cartes de joueurs à travers les succès de campagne

Divers concours sur la page officielle X d’eFootball avec des lots réels à gagner.

avec des lots réels à gagner. Des packs d’équipes nationales de la France, l’Argentine, le Portugal, l’Angleterre, le Brésil et la Turquie

Des bonus de connexion quotidiens pour un total possible de 210000 exp.

Par ailleurs, le mode coop a bénéficié d’une mise à jour. Les joueurs pourront ainsi affronter l’IA réduisant ainsi les temps d’attente tout en permettant de joueur plus de matchs. Un nouvel évènement nommé United Team va permettre un matchmaking de 3 joueurs pour jouer en coop contre l’IA.

eFootball 2024 est disponible en free to play sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC, iOS et Android.