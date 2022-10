Resident Evil Village débarque sur les Mac Apple Silicon la semaine prochaine

Si Capcom avait déjà divers projets sur les machines Apple, ces titres étaient principalement focalisés sur les iPhone. C’est donc une des premières fois que l’éditeur nippon s’intéresse au Mac.

Il y a quelques temps, Capcom avait proposé sur Apple Arcade un jeu de plateforme/exploration sous-marine plutôt sympa avec Shinsekai Into the Depths. Mais on aurait jamais imaginé de la part du développeur japonais d’adapter une de ses superproductions les plus récentes sur Mac.

Annoncé lors de la WWDC 2022 d’Apple en juin dernier, Resident Evil Village va donc être adapté pour tous les Macs récents tournant avec une puce Apple. Il faut croire que les développeurs de Capcom ont été convaincu des capacités de ces puces spécifiques à la marque ainsi que par les technologies mises en place par l’ensemble des API Metal 3 pour permettre aux possesseurs de Mac de plonger dans le monde particulièrement lugubre de Resident Evil Village.

Et si jamais vous terminez le jeu principal et en voulez encore plus, sachez que Capcom a d’ores et déjà confirmé que l’extension Winters – qui va sortir très bientôt sur les autres plateformes – est également prévu sur Mac.

Du succès de cette adaptation dépendra sans doute l’avenir des productions Capcom sur Mac. On pourrait espérer les adaptations sur Mac des épisodes 1, 2, 3 et 7 voire même du futur remake de Resident Evil 4 si les ventes de ce Resident Evil Village justifient l’investissement. Tous ces titres tournant sur le même moteur RE Engine de Capcom, il y a fort à parier que l’équipe dédiée Mac pourrait le faire sans trop de problème.

En tous les cas, histoire de savoir si votre Mac fait partie des appareils compatibles voici la liste ci-dessous :

MacBook Pro MacBook Pro (13-inch, M2, 2022)

MacBook Pro (16-inch, M1 Pro, 2021) / MacBook Pro (16-inch, M1 Max, 2021)

MacBook Pro (14-inch, M1 Pro, 2021) / MacBook Pro (14-inch, M1 Max, 2021)

MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)

MacBook Air MacBook Air (M2, 2022) MacBook Air (M1, 2020)

iMac iMac (24-inch, M1, 2021)

Mac mini (M1, 2020)

Mac Studio Mac Studio (M1 Max, 2022) Mac Studio (M1 Ultra, 2022)



Vous noterez qu’il n’y a aucune configuration de Mac à base de processeur Intel. Capcom a préféré se focaliser sur les capacités des puces Apple en délaissant totalement les anciennes machines.

Je note que les iPad Air et iPad Pro fonctionnant sur puce M1 ne font pas partie de la liste. A voir si Capcom va faire l’effort d’adaptation car là encore, avec quelques compromis sans doute, Resident Evil Village devrait pour tourner sur ces iPad.

Capcom signale par ailleurs que le jeu fonctionnera aussi bien sur MacOS Monterey 12.x que sur le futur MacOS Ventura 13.0 qui devrait sortir la semaine prochaine.

Resident Evil Village sera disponible sur Mac avec puce Apple le 28 octobre 2022. Le jeu est déjà disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC et feu Stadia.