Microsoft annonce une version 1 To de la Xbox Series S

Depuis le lancement de la Xbox Series S, j’ai fait partie des gens qui pensaient que les 512 Go de stockage de la Xbox Series S étaient très insuffisants. Microsoft corrige un peu le tir en dévoilant une nouvelle version.

Pour toucher un public au budget plus serré, Microsoft avait décidé de sortir la Xbox Series S blanche dotée d’un SSD de 512 Go. La taille de stockage effective est toutefois moindre puisqu’une partie est réservée au système et à un espace obligatoire. Dans la réalité donc, les possesseurs de la Xbox Series S n’ont dans les faits que 364 Go. Autant dire qu’avec la taille des jeux modernes, on le remplit très rapidement.

Histoire sans doute de tenter d’accroître le parc installé bien en deça de sa concurrente la PS5, Microsoft a donc décidé de sortir un nouveau modèle : la Xbox Series S 1 To. Cette machine se distingue du modèle original que sur deux points à savoir un stockage SSD de 1 To, moins en effectif évidemment pour les mêmes raisons que précédemment évoquées et une couleur différente, un noir carbone. La console sera vendue avec un pad sans fil Xbox de même couleur.

Cette Xbox Series S 1 To sera disponible à partir du 1er septembre prochain pour 350€.