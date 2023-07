Sega retourne aux origines du succès de la saga Sonic avec Sonic Superstars

Sega n’en finit pas de puiser dans sa franchise Sonic et, pour mieux satisfaire les fans, se focalise plus sur le gameplay originel avec Sonic Superstars.

Sega a donc annoncé le retour du bon vieux Sonic en gameplay 2D après un Sonic Frontiers plutôt réussi. Et pour cela, Sega s’est tout simplement adressé au studio Arzest fondé par l’un des co-créateurs de Sonic, Naoto Ohshima.

Avec Sonic Superstars, l’équipe a voulu moderniser le gameplay traditionnel de Sonic à savoir en 2D mais avec une réalisation 3D moderne ainsi qu’à des ajouts intéressants. Ainsi, outre le gameplay 2D modernisé mais soigneusement travaillé pour retrouver les sensations de l’époque, on aura droit à un jeu en très haute résolution, de nouvelles musiques et bien entendu de nouvelles zones à explorer.

En plus, il sera possible de jouer à 4 en coopération. Ainsi il faudra choisir entre les 4 personnages prévus à savoir Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose pour affronter Dr Eggman et ses sbires ainsi qu’un ancien adversaire nommé Fang. Et pour ce titre inédit, Naoto Ohshima a même créé un tout nouvel adversaire pour la bande à Sonic. Pour affronter les ennemis, vous pourrez compter sur les pouvoirs des sept Chaos Emeralds avec de nouvelles capacités. Vous pourrez par exemple créer des clones, gravir des chutes d’eau, gagner en puissance et bien plus encore.

Sega a également signé un partenariat avec Lego pour proposer du contenu Lego Sonic The Hedgehog notamment un skin in-game pour le Dr Eggman en bonus de précommande (cf. vidéo ci-dessous).

Sonic Superstars est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour l’automne 2023.