Profitez de l’été pour déménager avec Moving Out 2

Après un premier volet rigolo surtout à plusieurs, SMG Studio, DevM Games et Team 17 vont vous proposer de nouveaux déménagements avec Moving Out 2 dès cet été.

Ainsi à partir du 15 août prochain tout possesseur de PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pourront acquérir Moving Out 2 et se lancer dans des déménagements rigolos en solo comme en coop.

La principale nouveauté de cet opus est la possibilité, enfin, de jouer à plusieurs en ligne. Cela peut sembler bizarre mais le premier volet ne permettait que le jeu multi en local. Une aberration en cette troisième décennie du 21ème siècle. L’équipe va même permettre le crossplay de quoi s’éclater avec des potes possédant des machines différentes de la vôtre.

Après le délire intergalactique de la fin du premier volet, Moving Out 2 va loin. En effet, cette fois-ci vous allez devoir passer bien des niveaux et résoudre des puzzles avec des grands défis de déménagements à réaliser. 2 nouveaux personnages tout aussi loufoques vont intégrer les F.A.R.T.

Si vous êtes sur PC, sachez qu’une démo est disponible sur Steam pour vous faire une idée. Elle comprend six niveaux issus du multivers du jeu final. Pour les autres il va falloir patienter.

Moving Out 2 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC au 15 août 2023.