Microsoft annonce une nouvelle version de sa manette Xbox

Avec la rentrée approchant, les annonces produits vont commencer à déferler. Après Sony et sa version spéciale Spider-Man 2 de la PS5 et de sa DualSense, Microsoft répliquer avec une nouvelle version de sa manette.

Le constructeur dévoile une version plutôt séduisante de la manette sans fil Xbox. Cette Edition Spéciale Stormcloud Vapor arbore des volutes dynamiques bleu marine et bleu clair du plus bel effet qui devrait être remarquable et remarqué.

Cette version reste identique en fonctionnalités à la manette standard noire fournie avec les Xbox Series X et Xbox Series S et peut évidemment être utilisé également sur PC ou en tant que manette Bluetooth sur d’autres appareils.

Histoire de coller au look de votre manette, il sera possible de choisir un fond d’écran animé assorti sur votre Xbox Series X/S. Il suffit d’aller dans les paramètres de la console pour le choisir.

La manette sans fil Xbox Edition Spéciale Stormcloud Vapor est disponible en précommande dès à présent et sera disponible à partir du 8 août 2023 pour 70€ environ.