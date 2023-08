Test – Remnant 2 – Un Dark Souls avec des guns

BLOC INFO Date de sortie 25 juillet 2023 Editeur Gearbox Publishing, THQ Nordic Développeur Gunfire Games Genre Action, RPG Machines PS5, XSX/S, PC PEGI 18 Version PS5 Version XSX/S Version PC

Le premier volet – Remnant from the Ashes – avait connu un beau succès en raison de son approche souls-like mêlé à du gunfight. Pour cette suite Gunfire Games a voulu pousser le curseur plus loin avec un titre riche, prenant qui plaira aussi bien aux fans de shooter looter qu’aux férus d’action/RPG coriace.

Si vous avez écumé Remnant From The Ashes, vous n’allez pas être totalement dépaysé puisque Remnant II reprend le même concept. Choisissez un des archétypes (classes) disponibles et lancez-vous dans une aventure pleine de dangers et de boss dans divers mondes à explorer de fond en comble. A noter que d’autres archétypes pourront être débloqués pendant votre progression. Vous pourrez même en cumuler deux par personnage et donc profiter des compétences spécifiques de deux classes en même temps. Bien pratique.

Contrairement à l’approche arme blanche des Dark Souls, ici, vous aurez droit à des armes à feu. Autant vous dire que cela me réjouit nettement plus. Par contre, ne croyez pas que vous avez affaire avec un simple shooter à la Destiny ou même The Division. Ici, en solo ou en escouade de 3, il va falloir affronter une flopée d’ennemis dans des zones assez grandes avec peu de moyens. Action/RPG oblige, vous allez devoir compter sur le loot d’un nombre incalculable d’objets, artefacts et ressources pour booster votre personnage.

L’exploration sera de mise pour atteindre vos objectifs et trouver bien des objets plus ou moins cachés. Pour avoir suivi des escouades en matchmaking, je me suis retrouvé à découvrir des lieux que je n’avais même pas soupçonné alors que je pensais les avoir intégralement parcoucu. La communauté de plus d’un million de joueurs – au moment où j’écris ces lignes – a fait un sacré boulot pour scruter dans les moindres méandres les différents mondes proposés par Remnant II malgré l’aspect procédural du jeu.

En effet, aucune partie n’est similaire à celui du voisin. Après avoir créé votre personnage et choisi sa classe, votre run sera toujours différent même si une certaine colonne vertébrale subsiste. De ce fait, on peut jouer et rejouer presque à l’infini pour le plaisir ou pour looter toujours plus d’objets. Contrairement à beaucoup de jeux, la structure de Remnant II n’est pas linéaire. De ce fait, les développeurs peuvent vous faire dérouler l’intrigue en vous faisant parcourir les différents mondes disponibles dans un ordre aléatoire avec des « donjons » générés tout aussi aléatoirement sur la base de blocs d’environnements qu’ils peuvent agencer à leur guise. Cela apporte de la variété même si au bout d’un certain nombre d’heures passées, on reconnaît assez aisément les structures réutilisées.

Votre campagne solo vous sera propre. Vous pouvez toujours inviter des amis ou laisser un accès public à d’autres joueurs si vous le souhaitez. Sachez toutefois que pour vos « invités », cela ne les fera pas progresser dans leur propre campagne. Seule la campagne de l’hôte avancera. C’est dommage qu’on ne puisse donc pas se lancer dans une campagne totalement coop mais c’est compréhensible vu la nature procédurale des parties. A noter que vos invités looteront les mêmes objets que vous – sauf s’ils les ont déjà eu auparavant dans d’autres parties à priori. Par contre, un détail crucial à signaler, les munitions lâchées par les ennemis sont à partager. Autant vous dire que dans certains cas, il va falloir faire preuve de générosité pour qu’un de vos coéquipiers du moment ne se retrouve à sec. Jusqu’à présent, je n’ai jamais vraiment eu de problème côté munitions car les ennemis sont plutôt généreux y compris lors des combats contre les boss.

L’aspect coopération est un point qui m’est cher car je trouve le jeu bien plus fun à plusieurs. Il est ainsi possible de couvrir plus de terrain et surtout de mieux faire face aux ennemis dont certains nécessitent une sacrée salve de munitions pour les abattre. La possibilité de s’incruster dans des parties ouvertes à tout moment – une fois le prologue terminé – est juste géniale. Cela permet de découvrir les différents mondes en compagnie de joueurs et looter avec eux pour monter son personnage. Cela peut donc à la fois servir de tutorial et entraînement pour découvrir les environnements, les mécanismes, les ennemis ou les boss mais aussi vous permettre de looter du matériel pour booster votre personnage. A la longue, vous prendrez même un certain plaisir à entrer en coop juste pour aider des joueurs et découvrir leur déroulé qui est forcément différent du vôtre. Evidemment, l’idéal est de se monter une escouade complète avec 2 amis avec une communication permanente plus efficace notamment contre les boss.

Shooter à la troisième personne, Remnant II offre un gameplay similaire à son prédécesseur. Ne vous attendez pas à un titre ultra speed. Il va falloir jongler avec vos divers équipements pour affronter les ennemis et les dangers. Si vous êtes du genre à vouloir avoir un personnage vif, il va falloir opter pour des équipements légers au détriment d’une capacité à encaisser les coups. A contrario, une armure solide ralentira vos mouvements.

Cette gestion de l’inventaire se trouve aussi dans la foultitude d’objets ajoutant des perks à vos armes et à votre personnage. Curieusement, il n’y pas de système de perks à améliorer sur le costume/armure. Vous pourrez débloquer divers ensembles ou acheter chez un PNJ des équipements avec tous des caractéristiques spécifiques mais point d’améliorations possibles.

Les fans de RPG vont adorer scruter le moindre objet et bien les choisir pour se créer des builds efficaces en fonction des situations. Je regrette d’ailleurs que Gunfire Games n’ait pas pensé à la possibilité de sauvegarder des builds pour pouvoir basculer de l’un à l’autre plus rapidement. Divers PNJ sont disponibles dans le hub du jeu nommé Service 13. Vous pourrez toujours y acheter des équipements, des ressources et des armes, revendre et faire fabriquer. Mais comme vous pouvez vous en douter, les loots sont souvent bien plus intéressants et plus puissants.

Avec Remnant II, Gunfire Games a décidé de switcher à l’Unreal Engine 5 pour proposer une présentation visuelle bien supérieure au premier volet aux graphismes trop « plats » à mon goût qui m’en avait détourné rapidement. Autant dire que, même s’il est loin d’être parfait, le travail de l’équipe sur le visuel de Remnant II est plus que louable pour un résultat convaincant et parfois brillant. Le jeu propose trois modes d’affichage sur PS5 et XSX – qualité, équilibré et performance. Autant vous dire que je vous conseille vivement le mode équilibré offrant un bon compromis entre qualité d’image et framerate souvent à 60FPS. Malheureusement, ce framerate peut tomber lors de certaines scènes curieusement. Le mode performance est plutôt curieux puisqu’il n’a pas de V-Sync et ne semble pas gérer correctement le VRR. A voir si l’équipe va corriger cela via un patch dans un avenir proche. Je note aussi que les chargements sont parfois longuets malgré les SSD des machines.

S’il ne fait pas totalement nouvelle génération, Remnant II se dédouane des limitations de la précédente génération de consoles. Il offre un gameplay vraiment plaisant pour qui aime l’exploration et son côté souls-like pour shooters. Si vous aimez les défis seul ou à plusieurs, Remnant II est un titre à ne pas manquer.