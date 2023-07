Sony met à disposition la bêta de son prochain firmware

Comme tous les ans désormais, Sony prépare le lancement de son prochain firmware pour la PS5 avec un bêta disponible pour les utilisateurs invités.

Pour préparer le lancement du prochain firmware qui devrait être disponible pour tous à la rentrée, Sony vient de rendre disponible une version bêta accessible aux possesseurs de la console ayant été invité à la tester. Cela nous permet d’avoir une petite idée

Cette future mise à jour devrait apporter son lot de nouveautés notamment la technologie Tempest 3D Audio aux périphériques HDMI compatible Dolby Atmos, un accès rapide aux partys, la prise en charge de SSD de plus grande taille, et plus encore. Vous pouvez lire ci-dessous le détail de cette version bêta. Il est fort probable – à moins de grosse surprise – que son contenu soit similaire lors de la version finale qu’on devrait probablement avoir à la rentrée.

Nouvelles fonctionnalités d’accessibilité

Utilisation d’une seconde manette comme assistance. Désormais, vous pouvez attribuer une seconde manette à un compte pour vous en servir comme manette d’assistance. Vous pourrez alors utiliser ces deux manettes pour contrôler votre console PS5 comme si vous utilisiez une seule et même manette. Cette fonctionnalité vous propose une nouvelle manière de profiter des jeux avec vos amis ou d’aider un ami ou un enfant à franchir une section ardue dans un jeu. Pour utiliser une manette d’assistance, accédez à [Paramètres] > [Accessibilité] > [Manettes] > [Utiliser une seconde manette comme assistance], puis activez l’option [Utiliser une manette d’assistance]. Vous pouvez utiliser une manette d’assistance lorsque votre manette principale est une manette sans fil DualSense ou DualSense Edge, ou bien une manette tierce compatible PS5**.

Retour haptique de l’interface système. Vous pouvez activer des effets de retour haptique pendant que vous parcourez les menus de votre PS5 à l’aide de votre manette DualSense, DualSense Edge ou PS VR2 Sense. Une fois cette option activée, les effets sonores du système pour certains événements sont retranscrits physiquement par le biais du retour haptique, comme le fait d’effectuer la mise au point, d’atteindre la fin d’une section défilable ou de cocher une case, ou encore lorsque vous recevez une notification ou que vous lancez un jeu. Cette fonctionnalité optionnelle renforce l’immersion et est particulièrement utile aux joueurs malvoyants ou malentendants qui apprécient un retour supplémentaire confirmant leur saisie. Pour activer cette fonctionnalité, accédez à [Paramètres] > [Accessibilité] > [Manettes], puis activez l’option [Retour haptique lors de la navigation dans la console].

Prise en charge des appareils audios compatibles Dolby Atmos

L’audio 3D via la technologie sonore Tempest 3D AudioTech est désormais compatible avec tous les périphériques HDMI compatibles Dolby Atmos (tels que des barres de son, téléviseurs ou home cinémas). Tempest 3D AudioTech offre un rendu adapté à la configuration de haut-parleurs Dolby Atmos utilisée, y compris les canaux supérieurs, pour offrir une immersion plus poussée dans les paysages sonores des jeux PS5. *** Pour activer le Dolby Atmos, accédez à [Paramètres] > [Son] > [Sortie audio] > [Format audio (Priorité)], puis sélectionnez [Dolby Atmos].



Améliorations relatives aux fonctionnalités sociales

Mise à jour de l’interface de Party. Vous pouvez maintenant inviter un joueur à rejoindre une Party fermée sans avoir à ajouter automatiquement le joueur en question au groupe ni à créer un nouveau groupe. De plus, les joueurs peuvent désormais envoyer des invitations pour des Partys ouvertes ou fermées à des groupes et plus seulement à des joueurs individuels.

Aperçu du Partage d’écran. Si un joueur partage son écran dans une Party que vous pouvez rejoindre, vous voyez un aperçu de son Partage d’écran avant même de rejoindre la Party.

Accès simplifié aux sessions de jeu de vos amis. Vous pouvez voir parmi vos amis ceux qui effectuent une activité à laquelle vous pouvez participer via l’onglet [Amis]. L’icône Joignable s’affiche en regard des amis jouant à un jeu que vous pouvez rejoindre. Vous pouvez rejoindre la partie d’un ami en appuyant sur la touche d’options, puis en sélectionnant [Rejoindre le jeu], ou en sélectionnant le bouton “Rejoindre” sur sa carte de profil.

Possibilité de réagir aux messages avec des emojis. Vous pouvez ajouter des réactions aux messages grâce aux emojis, qui facilitent les communications avec vos amis.

Fonctionnalités faciles d’utilisation

Recherche de jeux dans votre bibliothèque. Vous pouvez maintenant chercher des jeux dans votre bibliothèque de jeux.

Améliorations relatives à l’Aide au jeu. Les cartes de l’Aide au jeu ont été améliorées****. Outre les activités en cours, vous pouvez désormais voir les activités actuellement disponibles, celles qui étaient disponibles précédemment, ainsi que celles à venir et terminées. Si vous sélectionnez une carte, ses détails s’affichent sur le côté droit de la carte, ce qui vous permet de trouver ses objectifs et les indices correspondants plus facilement.

Découverte de nouvelles fonctionnalités. Parcourez des conseils utiles pour profiter au mieux de votre PS5 et découvrir les nouvelles fonctionnalités de la toute nouvelle section Découvrez des conseils. Accédez à [Paramètres] > [Guide et conseils, sécurité et santé, et autres informations] > [Guide et conseils], puis sélectionnez [Découvrez des conseils] pour afficher tous les conseils.

Mise en sourdine des bips de la PS5. Vous pouvez mettre en sourdine ou régler le volume des bips de la PS5 lorsque vous l’allumez, l’éteignez ou la mettez en mode repos. Accédez à [Paramètres] > [Système] > [Bips]. Pour régler le volume des bips, sélectionnez [Volume]. Pour mettre en sourdine les bips, activez l’option [Mettre en sourdine les bips].

Prise en charge des SSD M.2 de plus grande capacité