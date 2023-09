Amazon Prime Gaming – Les jeux gratuits de septembre 2023

Les abonnés Amazon Prime et Prime Gaming vont avoir droit à leur lot de jeux gratuits et de bonus pour ce mois de septembre 2023.

Voici la liste ci-dessous des jeux gratuits que vous allez pouvoir récupérer aux dates précisées pour votre PC :

7 Septembre Football Manager 2023 [Epic Games Store] – Dans ce jeu de gestion centré autour du football, les joueurs peuvent constituer une équipe de rêve, déjouer leurs rivaux et vivre les émotions de la Ligue des champions de l’UEFA.

[Epic Games Store] – Dans ce jeu de gestion centré autour du football, les joueurs peuvent constituer une équipe de rêve, déjouer leurs rivaux et vivre les émotions de la Ligue des champions de l’UEFA. 14 Septembre Ozymandias: Bronze Age Empire Sim [GOG] – Dans ce jeu de stratégie aux allures de 4X, les joueurs pourront construire un empire en quelques clics, et ce également en multijoueurs.

[GOG] – Dans ce jeu de stratégie aux allures de 4X, les joueurs pourront construire un empire en quelques clics, et ce également en multijoueurs. 14 Septembre Absolute Tactics: Daughters of Mercy [Amazon Games App] – Ce RPG tactique au tour par tour propose aux joueurs des batailles stratégiques, des énigmes et des quêtes. Ils pourront personnaliser les capacités et les attaques de classe de leurs héros afin de vaincre les troupes du Père Eldritch sur des dizaines de cartes uniques.

[Amazon Games App] – Ce RPG tactique au tour par tour propose aux joueurs des batailles stratégiques, des énigmes et des quêtes. Ils pourront personnaliser les capacités et les attaques de classe de leurs héros afin de vaincre les troupes du Père Eldritch sur des dizaines de cartes uniques. 21 Septembre Dexter Stardust: Adventures in Outer Space [Amazon Games App] – Les joueurs partiront à l’aventure pour combattre le mystérieux robot de la planète X et sauver la Terre en incarnant Dexter Stardust, un mordu de tacos.

[Amazon Games App] – Les joueurs partiront à l’aventure pour combattre le mystérieux robot de la planète X et sauver la Terre en incarnant Dexter Stardust, un mordu de tacos. 21 Septembre Shotgun King: The Final Checkmate [Amazon Games App] – Les échecs : mais en lieu et place d’une armée, les joueurs n’ont que leur fidèle fusil à pompe royal. Un roguelike-stratégique unique inspiré du grand classique des jeux de société.

[Amazon Games App] – Les échecs : mais en lieu et place d’une armée, les joueurs n’ont que leur fidèle fusil à pompe royal. Un roguelike-stratégique unique inspiré du grand classique des jeux de société. 28 Septembre Unsolved Case: Murderous Script Collector’s Edition [Legacy Games Code] – Les joueurs incarnent un détective dans ce jeu d’enquête, découvrant des secrets pour résoudre diverses affaires. Avec l’édition collector, les joueurs auront également la possibilité de faire des choix, de débloquer des succès supplémentaires et de recevoir des objets à collectionner en bonus.

[Legacy Games Code] – Les joueurs incarnent un détective dans ce jeu d’enquête, découvrant des secrets pour résoudre diverses affaires. Avec l’édition collector, les joueurs auront également la possibilité de faire des choix, de débloquer des succès supplémentaires et de recevoir des objets à collectionner en bonus. 28 Septembre Hundred Days – Winemaking Simulator [Amazon Games App] – Dans ce jeu les joueurs auront l’occasion de développer leur propre vignoble en prenant des décisions stratégiques importantes, comme le choix des vignes à cultiver, la date des vendanges, le type de vin à commercialiser et bien plus encore.

Pour les fans de Fall Guys, vous allez pouvoir récupérer de nouveaux contenus à partir du 6 septembre :

Sac à dos Fraise

Chaussons en forme de chien

1000 Kudos

Et pour les fanatiques de Call of Duty Warzone, Amazon Prime Gaming va proposer divers éléments pour célébrer les World Series of Warzone 2023. Voici la liste :

Speed Demon – Skin d’opérateur

Take the Wheel – TAQ-V Battle Rifle Weapon Blueprint

Dropping In – Carte de visite animé

Burning Rubber – Emblème

1 Jeton de double XP

1 Jeton de double XP d’arme

Pour une liste complète des bonus et contenus gratuits à récupérer pour divers jeux, pensez à aller jeter un coup d’oeil sur le site Prime Gaming.

Commencez donc à faire un peu de place sur votre disque dur ou votre SSD pour accueillir tous ces jeux et contenus.