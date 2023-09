Xbox Game Pass – Les nouveaux arrivants de septembre 2023

Pour cette rentrée, Microsoft a dû lourd à offrir à ses abonnés Xbox Games Pass… pour une fois. Alors voici la liste des titres disponibles ou à venir.

Microsoft met à jour sa logithèque Xbox Game Pass avec l’arrivée des titres suivants :

Gris (Cloud, console, PC) – Disponible

Starfield (Cloud, PC, XSX/S) – Disponible

Solar Ash (Cloud, console, PC) – 14 septembre 2023

Lies of P (Cloud, console, PC) – 19 septembre 2023

Cela n’en fait pas beaucoup mais il y a tout de même le tant attendu Starfield dont nous vous avions déjà proposé une très longue vidéo précédemment en attendant qu’Olivier-Brice ne finisse son test… dans quelques mois ptet? 😉

L’autre gros titre prévu pour ce mois de septembre est le séduisant souls-like Lies of P dont nous vous avions proposé également une vidéo basée sur la démo.

N’oubliez pas non plus qu’Age of Empires IV Anniversary Edition, Call of the Wild The Angler et Humankind ont débarqué il y a peu également sur le Xbox Game Pass.

Par contre d’autres titres vont quitter le service. Il s’agit de :

Amazing Cultivation Simulator (PC)

Aragami 2 (Cloud, Console, et PC)

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition (Cloud, Console, et PC)

DC League of Super-Pets: The Adventure of Krypto and Ace (Cloud, Console, et PC)

Fuga: Melodies of Steel (Cloud, Console, et PC)

Metal Hellsinger (Cloud, Console, et PC)

Sid Meier’s Civilization 6 (Cloud, Console, et PC)

Tainted Grail: Conquest (Cloud, Console, et PC)

Train Sim World 3 (Cloud, Console, et PC)

Pensez donc à faire de la place sur vos SSD.