Découvrez la première heure de Starfield jusqu’en 4K

Attendu un peu comme le messie par des fans de Bethesda et d’action/RPG, Starfield arrive enfin pour les tous premiers utilisateurs. Ca vous dit d’y jeter un coup d’oeil ?

Cela fait un bon moment que Bethesda Softworks travaille sur son action/RPG SF Starfield. Très attendu après avoir été reporté, cette superproduction arrive enfin. Je vous propose de découvrir la première heure de jeu où votre serviteur découvrait au fur et à mesure de la capture vidéo ce qu’on pouvait bien faire avec. Pour notre test final, il va falloir attendre car cela va prendre un peu de temps vu l’immensité du jeu.

Je peux juste dire que techniquement le jeu semble tenir en général son 30FPS sur la Xbox Series X. Cela fait un peu bizarre de retourner à un tel framerate sur une console de dernière génération. Il va falloir s’y réhabituer si, comme moi, vous vous étiez largement fait aux 60FPS surtout dans le domaine des shooters. Visuellement, c’est soigné. La direction artistique générale est réussie – bien plus que celle des Fallout récents que je n’aimais vraiment pas. Un point que j’ai apprécié est la possibilité de jouer en vue subjective ou vue à la troisième personne. Par contre, l’interface n’est pas des plus ergonomiques et il faudra un peu de pratique pour s’y faire.

Je vous laisse regarder la vidéo ci-dessous capturée sur la version Xbox Series X en 4K HDR et en anglais. Si j’ai le temps, je vous referais peut-être la vidéo en français. Comme d’habitude, pour le HDR, il vous faudra un écran compatible et être patient car les versions HDR sortent généralement jusqu’à 48h après sur Youtube.

Starfield sera disponible le 6 septembre 2023 sur XSX/S et PC.