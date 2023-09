GoPro annonce sa nouvelle action cam, la GoPro Hero12 Black

Après DJI qui a mis à jour son DJI Osmo Action il y a quelques semaines en passant à sa quatrième itération, c’est au tour de GoPro de contre-attaquer avec le Hero12 Black.

Même s’il existe diverses marques, il faut bien avouer que les deux principaux protagonnistes du marché de l’action cam sont GoPro et DJI. Ce dernier a présenté il y a quelques semaines son DJI Osmo Action 4 aux capacités assez alléchantes pour les créateurs de contenu typé sport/vlog. GoPro se devait de dévoiler le concurrent direct, son GoPro Hero12 Black qui offre diverses nouveautés pour convaincre les plus sceptiques.

Plutôt que d’écrire des paragraphes au kilomètre, voici une liste non exhaustive fournie par GoPro des capacités de ce nouveau modèle :

Une autonomie jusqu’à deux fois plus longue : le système de gestion de l’énergie a été fortement amélioré pour permettre 70 minutes d’enregistrement continu en 5.3K60 (le paramètre HERO12 Black le plus élevé), plus de 95 minutes en 5.3K30 et plus de 155 minutes en 1080p30, tout ceci avec la stabilisation vidéo HyperSmooth 6.0 activée.

Une capture photo et vidéo HDR (imagerie à grande gamme dynamique) : permet d'obtenir des vidéos en 4K et 5.3K, ainsi que des photos HDR envoûtantes.

Une résolution 5.3K inégalée et un ralenti x8 : la vidéo 5.3K offre une résolution 91 % supérieure au 4K et 665 % meilleure qu'en 1080p, rien que ça. Profitez d'un ralenti x8 avec une résolution jusqu'à 2.7K. Vous pouvez également extraire des images jusqu'à 24,7 mégapixels à partir de vos vidéos ou 27 mégapixels pour vos photos. Capturez des vidéos 4K jusqu'à 120 images par seconde en vue d'un ralenti x4.

Bénéficiez de perspectives uniques avec le module d'objectif Max 2.0 : cet accessoire capture un champ de vision 36 % plus large en mode vidéo plein écran et des images 48 % plus hautes en vidéo verticale. Il est désormais doté d'un objectif deux fois plus résistant aux rayures et d'un revêtement hydrophobe durable qui élimine les gouttes d'eau.

GP-Log avec LUT disponibles : grâce à la fonctionnalité GP-Log avec LUT disponibles, les utilisateurs professionnels bénéficient d'un niveau de contrôle accru en post-production pour l'étalonnage et le montage.

Prise en charge de l'audio sans fil pour les AirPods Apple et autres appareils Bluetooth : vous pouvez désormais enregistrer l'audio directement sur HERO12 Black à partir de vos appareils Bluetooth, notamment les AirPods Apple, les écouteurs, les casques et les microphones. Cela vous sera très utile pour filmer vos voyages, commenter des scènes et contrôler votre HERO12 Black à distance par le biais des commandes vocales.

Système de stabilisation vidéo récompensé aux Emmy Awards avec verrouillage de l'horizon à 360° : l'option HyperSmooth 6.0 est dotée de la fonction AutoBoost nouvelle génération, qui renforce automatiquement la stabilisation vidéo si nécessaire, tout en maintenant la marge de recadrage la plus faible possible avec des transitions imperceptibles entre les niveaux de coupe. HyperSmooth 6.0 prend également en charge le maintien de l'horizon, y compris en cas de rotation complète de la caméra à 360° avec l'objectif numérique Linéaire en mode verrouillage de l'horizon ou avec tous les réglages d'objectif si le module d'objectif Max 2.0 est utilisé.

Format d'image 8:7 polyvalent : le capteur 1/1,9 po offre une polyvalence inégalée, avec son format d'image 8:7 extra-large qui peut être recadré en image verticale 9:16, grand écran 16:9, traditionnelle 4:3 ou plein écran 8:7. Désormais disponible pour toutes les résolutions vidéo, de même que les fonctions TimeWarp, Accéléré, Nuit en accéléré et tous les modes effets Nuit.

Paramètre d'objectif avec champ de vision ultra-large HyperView proposé en exclusivité par GoPro : avec l'objectif numérique HyperView de HERO12 Black, la vidéo grand-angle immersive atteint de nouveaux sommets. Également disponible en tant que perspective HyperView Max encore plus étendue avec le module d'objectif Max 2.0 en option.

Nouveau mode de capture verticale : capturez des vidéos verticales avec une caméra HERO12 Black placée à l'horizontale, et partagez sans attendre votre contenu sur les canaux de réseaux sociaux verticaux.

Contrôle simplifié de la caméra : des commandes faciles mises à jour pour les utilisateurs en quête de simplicité, ainsi que des commandes professionnelles pour les créateurs plus expérimentés qui souhaitent bénéficier d'un contrôle accru et privilégient l'efficacité.

Effets Nuit avec images fixes : les modes Light Painting, Filés de feux de véhicules et Filés d'étoiles permettent de capturer des images de qualité professionnelle à l'aide d'un simple bouton.

Nouvelle option Outils avancés : Photo à intervalles vient s'ajouter à la suite Outils avancés, conçue pour capturer des vidéos et des photos de manière unique. L'option Photo à intervalles permet de capturer des images selon un intervalle fixe, compris entre 0,5 seconde et 120 secondes.

Synchronisation des codes temporels : synchronisez un nombre illimité de caméras HERO12 Black pour un montage multi-appareils simplifié. Fonctionne avec les principales applications de montage, notamment Final Cut Pro et Adobe Premier.

Fixation 1/4-20 : les tiges de fixation de HERO12 Black sont désormais dotées d'un filetage 1/4-20, ce qui rend ce modèle compatible avec les fixations et accessoires de caméra standard.

Transfert dans le cloud et montage automatiques avec une quantité de stockage illimitée : avec HERO12 Black, les abonnés GoPro bénéficient du transfert automatique de leurs images vers leur compte cloud GoPro pendant que la caméra est en charge. Une fois le transfert terminé, ils reçoivent également une vidéo de leurs meilleurs moments créée automatiquement. Le nombre d'images GoPro que vous pouvez transférer vers votre compte est illimité et l'ensemble du contenu est stocké sans aucune perte de qualité.

Robuste, polyvalente, fiable : HERO12 Black est étanche jusqu'à 10 mètres sans aucun boîtier supplémentaire. Elle présente toute la robustesse qui fait la force de GoPro pour affronter n'importe quelle situation. Les abonnés GoPro bénéficient du remplacement de leur caméra « sans poser de questions » en cas de dommages.

Comme vous pouvez le remarquer si vous avez suivi la série des GoPro Hero, on monte à peu près tout d’un cran plus ou moins important. A 450€ pour le modèle de base soit 30€ plus cher que son concurrent le DJI Osmo Action 4, ce GoPro Hero12 Black n’est pas vraiment donné. Les caractéristiques permettent une certaine polyvalence même si les créateurs de contenu et autres streamers non focalisés sur les prises de vue spectaculaire typée action préféreront probablement se tourner vers des caméras conçus pour leur usage telles que la série des ZV voire des Alpha chez Sony ou les EOS R chez Canon. Et si le module très grand angle vous intéresse, vous êtes bons pour débourser quelques 540€ environ. Bref, le GoPro Hero12 Black se destine à un public assez spécifique qui veut une toute petite caméra légère, passe-partout et capable de résister à des prises de vue musclées ou dans des environnements plus difficiles.

Le GoPro Hero12 Black sera disponible à partir du 13 septembre 2023.