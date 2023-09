Overpass 2 sortira plus tôt que prévu chez Nacon

Plutôt rare pour être signalé même par son propre éditeur, Overpass 2, le nouveau jeu de course tout terrain, va débarquer dans les rayons physiques et numériques plus tôt que prévu.

Initialement prévu pour le 19 octobre, Overpass 2 de l’équipe de Neopica et édité par Nacon sortira finalement dès le 28 septembre 2023 sur PS5, XSX/S et PC en Europe et à partir du 16 octobre 2023 aux USA et dans le reste du monde.

Pour rappel, Overpass 2 va vous permettre de piloter quelques 33 véhicules classés en 3 catégories (UTV, ATV et Rock Bouncer). A vous de relever de nombreux défis. Voici sous la forme de liste, ce qui vous attend donc dès la fin du mois si vous aimez le tout terrain :

33 véhicules de marques officielles répartis dans 3 catégories : UTV, ATV, Rock Bouncer

5 modes de jeu différents : off-road sprint, off-road circuits, hillclimb, courses d’obstacles, circuits fermés

31 circuits captivants, parsemés d’obstacles divers

Des constructeurs, équipements et sponsors officiels

5 environnements uniques : Baja Desert, Johnson Valley, Utah Desert, East Central US, Western Europe

Un mode carrière complet avec gestion d’équipe et de calendrier

Une personnalisation avancée des véhicules et de votre pilote

Un mode split-screen en local jusqu’à 4 joueurs

Des courses en ligne jusqu’à 8 joueurs

Pour fêter cette bonne nouvelle, Nacon dévoile une nouvelle bande-annonce que vous pouvez regarder ci-dessous.

Overpass 2 sera disponible sur PS5, XSX/S et PC à partir du 28 septembre 2023.