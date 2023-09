Apple se positionne-t-il comme un concurrent potentiel aux consoles ?

Lors de sa conférence annonçant ses nouveaux iPhone 15, Apple a évoqué l’aspect gaming avec des capacités étonnantes sur un smartphone. Apple a sans doute de quoi aller titiller les Sony, Microsoft et Nintendo dans très peu de temps.

Avec ses nouveaux iPhone 15 Pro et la nouvelle puce A17 Pro, Apple inaugure une refonte du côté GPU de la puce. Non content d’offrir un gain de performance sur l’A16 Bionic de l’an dernier qui équipe également les iPhone 15 et 15 Plus de cette année – en plus des modèles d’iPhone 14 Pro de l’an dernier -, l’A17 Pro bénéficie d’un GPU avec une nouvelle architecture de shaders. Ce nouveau GPU de 6 coeurs est jusqu’à 20% plus rapide que son prédécesseur dixit Apple. Mais la plus grosse nouveauté est le rendu ray tracing géré en hardware sur une puce mobile. De plus, couplé au Neural Engine, ce GPU permet le Metal FX Upscaling – l’équivalent du DLSS de Nvidia ou du FSR d’AMD. Cela permet de rendre les jeux à une résolution inférieure puis les upscaler à une résolution supérieure avec un minimum de perte de qualité. Autant dire que tout cela cumulé, on peut s’attendre à des jeux sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max et donc sur les futures itérations d’iPhone avec une réalisation de très haut niveau.

D’ailleurs, Apple a confirmé pendant son stream la sortie de certains titres qu’on ne pensait voir que sur les consoles et les PC. On a ainsi pu avoir un petit aperçu de The Division Resurgence d’Ubisoft avec un visuel qui est plutôt impressionnant pour un mobile – à voir si cette version se distinguera techniquement véritablement de la version Android également prévue par Ubisoft. Des jeux comme Honkai Star Rail ou Genshin Impact et leur look cartoon gagnent en performance et avec de nouveaux effets possibles. Mais les titres les plus impressionnants à venir sont des titres qu’on connaît sur les consoles de salon à savoir Resident Evil Village et le remake de Resident Evil 4. Le communiqué d’Apple évoque également l’adaptation de Death Stranding de Kojima Productions sur les derniers iPhone 15 Pro.

La surprise du chef a été l’annonce de l’adaptation d’Assassin’s Creed Mirage, le prochain volet de la saga qui doit sortir sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC en octobre et sur les iPhone Pro 15 et Pro 15 Max début 2024. Ubisoft n’a rien confirmé mais on peut supposer que des versions sur iPad et Mac devraient également sortir puisque techniquement rien ne l’empêche réellement.

Comme je vous l’avais évoqué lors d’un précédent article, Apple semble être de plus en plus enclin à convaincre l’industrie gaming traditionnelle en attirant les éditeurs et les studios habitués à développer sur consoles et PC. Le fait que l’architecture des puces Apple soit relativement uniforme ainsi que la présence de technologies plutôt axées gaming a fini par en convaincre certains comme Capcom et Ubisoft. Si Apple – et cela n’est pas fait malheureusement vu leur culture interne – parvient à avoir une bonne stratégie, le constructeur de Cupertino peut en effet empiéter sur les plate-bandes de Sony, Microsoft et Nintendo.

Les technologies mises en place sur l’A17 Pro vont se généraliser à tous les appareils Apple pour sûr. Attendez-vous à voir des évolutions du GPU de l’A17 Pro dans les prochains puces M d’Apple – en premier chef le futur M3 probablement. Attendez-vous aussi à voir débarquer cette technologie là dans un futur Apple TV devenant de facto une console de salon branchée à votre téléviseur.

Evidemment pour le moment, cela concerne des appareils haut de gamme mais avec des modèles annuellement renouvelés, ces technologies actuellement haut de gamme se retrouveront dans tout appareil Apple. Et pour sûr Apple continuera de les améliorer et d’apporter des nouveautés à ces puces puisqu’ils ont une maîtrise totale, ne dépendant ainsi pas d’un tiers comme la très grande majorité des appareils Android dépendant de Qualcomm ou encore de Mediatek.

A en juger par les premières images, le rendu sur les appareils Apple semble être au moins aussi bons que la génération PS4/Xbox One avec sans doute certaines caractéristiques atteignant les versions PS5/XSX. On tâchera de vous montrer tout cela dès que les titres seront disponibles. Cela permettra d’avoir une première idée du potentiel gaming des appareils Apple. Si vous me permettez un peu d’extrapolation, ce qu’Apple a montré avec son A17 Pro devrait permettre d’avoir une petite idée de ce que pourrait être une Switch 2 avec une nouvelle puce SoC Nvidia.

Un autre intérêt de l’écosystème d’Apple est de permettre l’achat universel d’un jeu et d’y jouer sur iPhone, iPad, Mac et potentiellement Apple TV. Capcom va le tester avec la sortie prochaine de Resident Evil 4. Ainsi, en payant une seule fois le jeu, vous pourrez jouer sur n’importe quel appareil Apple compatible que vous possédez. Le cross-progression sera géré. Autant dire que c’est un concept fort intéressant pour qui possède plusieurs appareils de la marque. Espérons que le concept d’achat universel se généralise.

Je vois tout de même une certaine problématique qu’Apple va devoir finir par résoudre. La majorité des jeux mobiles ne sont pas trop gourmands en espace disque. Ce n’est pas le cas des superproductions consoles. Les titres du calibre d’un Resident Evil moderne, un Death Stranding ou d’un Assassin’s Creed Mirage prennent des dizaines voire une centaine de Go sur le stockage d’une console. Or, sur les iPhone et iPad tout du moins, la taille du stockage est limitée. Il sera difficile pour la majorité des utilisateurs d’avoir plus d’un jeu AAA mobile installé sur leur iPhone ou iPad. Ce problème se pose évidemment moins sur Mac. La solution serait sans doute un stockage SSD externe via le désormais port USB-C puisque je doute qu’Apple accepte un jour d’intégrer un emplacement de carte SD.

Sur le papier, Apple a toutes les cartes en main – et le budget – pour convaincre les éditeurs d’adapter voire développer des superproductions originales pour les appareils de la marque. Il va falloir surveiller les ventes des premiers titres pour voir si le jeu en vaut la chandelle pour les éditeurs. Mais admettez que cela peut être séduisant de pouvoir adapter un jeu console même AAA sans trop de limitations techniques sur des appareils dont le parc installé se comptera en très peu de temps en centaines de millions d’exemplaires. Personnellement, si j’étais un dirigeant d’un éditeur comme EA, 2K, Ubisoft, Activision ou même Sony ou Microsoft, j’y réfléchirais sérieusement.