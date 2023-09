Capcom montre plus en détail son futur Dragon’s Dogma 2

Si le premier volet n’a pas connu un énorme succès malgré de bonnes critiques. Toutefois, la communauté a accroché et a espéré une suite. C’est donc chose prévue désormais avec un second volet séduisant.

Capcom profite du Tokyo Game Show 2023 en cours pour dévoiler une longue vidéo de présentation et une nouvelle galerie d’images pour son futur Dragon’s Dogma 2. Toujours action/RPG, cette suite prévue sur PS5, XSX/S et PC va nous faire incarner l’Insurgé. Vous serez accompagné par des compagnons nommés des pions qui vous aideront dans votre périple. Jusqu’à 3 pions pourront vous suivre dont un principal. A vous de bien les choisir afin que les membres de l’équipe soient le plus complémentaire.

Pour commencer, il faudra donc choisir la classe de son insurgé et du pion principal. Si vous vous trompez ou que vous n’aimez pas, vous pourrez tout de même les modifier en visitant les guildes de classe dans le monde de Dragon’s Dogma 2.

Les 4 classes disponibles sont :

Guerriers : ils manient l’épée et le bouclier pour trancher les rangs ennemis et porter des coups puissants, tout en utilisant des boucliers pour se protéger et protéger leurs alliés.

: ils manient l’épée et le bouclier pour trancher les rangs ennemis et porter des coups puissants, tout en utilisant des boucliers pour se protéger et protéger leurs alliés. Archers : ils utilisent l’arc et les flèches pour frapper les ennemis à distance. Ils excellent dans l’art de cibler les ennemis aériens ou de créer des opportunités d’attaques enchainées après avoir touché les points faibles de l’ennemi.

: ils utilisent l’arc et les flèches pour frapper les ennemis à distance. Ils excellent dans l’art de cibler les ennemis aériens ou de créer des opportunités d’attaques enchainées après avoir touché les points faibles de l’ennemi. Voleurs : ils attaquent avec une rapidité fulgurante, assénant des coups rapides et consécutifs avec des dagues dans les deux mains tout en faisant preuve d’une mobilité exceptionnelle. Ils s’éloignent rapidement après avoir frappé, exploitent les ouvertures pour s’accrocher aux ennemis et infligent de lourds dégâts. Ils peuvent aussi voler les ennemis et les PNJ.

: ils attaquent avec une rapidité fulgurante, assénant des coups rapides et consécutifs avec des dagues dans les deux mains tout en faisant preuve d’une mobilité exceptionnelle. Ils s’éloignent rapidement après avoir frappé, exploitent les ouvertures pour s’accrocher aux ennemis et infligent de lourds dégâts. Ils peuvent aussi voler les ennemis et les PNJ. Mage : adeptes du bâton, les mages apportent leur soutien au groupe de diverses manières : en lançant des attaques magiques, en offrant des enchantements qui renforcent les armes du groupe ou en lançant des sorts de soin.

Le jeu va toutefois proposer d’autres classes disponibles uniquement pour votre insurgé – aka le héros principal :

Archer-mage : utilisant des flèches magiques, il dispose d’un ensemble de mouvements polyvalents lui permettant d’attaquer, de soigner ses alliés ou même d’apprendre une compétence personnalisée qui déclenche une attaque dévastatrice sur une large zone, en échange d’une réduction de ses propres Points de vie maximum.

utilisant des flèches magiques, il dispose d’un ensemble de mouvements polyvalents lui permettant d’attaquer, de soigner ses alliés ou même d’apprendre une compétence personnalisée qui déclenche une attaque dévastatrice sur une large zone, en échange d’une réduction de ses propres Points de vie maximum. Chevalier-mage : il utilise sa lance double et sa magie pour attaquer les ennemis de près ou de loin avec des frappes punitives ou de la magie qui peut paralyser les ennemis ou projeter plusieurs objets sur eux.

Pour ce nouvel opus, Capcom va nous emmener dans deux nations : Vermund pour les humains et Battahl pour les Léonins. Chaque nation présente des environnements spécifiques. Comme vous pouvez vous en douter, vous aurez à combattre bien des créatures et trouverez de nombreuses quêtes à faire ou non. Vos pions pourra même vous emmener sur des quêtes s’il possède des informations. Des personnages autres pourront même se joindre à votre équipe le temps d’un évènement. Les déplacements peuvent se faire à pied ou sur des chars à boeufs. Ceux-ci peuvent être attaqués. Ils servent également à se déplacer plus rapidement d’une ville à l’autre.

Vous pouvez vous faire une idée en regardant la vidéo ci-dessous. Le titre semble prometteur pour les fans du genre. Il est toujours en cours de développement avec le RE Engine de Capcom qu’on a vu sur les récents Resident Evil.

Dragon’s Dogma 2 est prévu sur PS5, XSX/S et PC. Aucune date de sortie n’est confirmée pour le moment.