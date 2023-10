Sega dévoile des informations et des vidéos pour les deux prochains Like a Dragon

Le studio Ryu Ga Gotoku continue à puiser dans son univers Yakuza avec ses deux prochaines productions à savoir Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name et Like a Dragon Infinite Wealth.

Ce sont dont pas un mais deux projets en cours de développement. Le premier, Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name reprend le héros iconique Kiryu Kazuma avec une intrigue qui se déroule entre Yakuza 6, Yakuza Like a Dragon et le futur Like a Dragon 8. Cette fois-ci Kiryu vit caché loin de tout contact avec son passé et ses proches pour leur sécurité et a changé de nom.

Pour ce titre, Sega s’est adjoint la collaboration de l’artiste hip-hop J.I.D et du musicien japonais Yojiro Noda pour composer le thème musical du jeu nommé Katatoki.

Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name sortira le 9 novembre prochain sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.

Le second titre à arriver sera toutefois Like a Dragon Infinite Wealth qui reprend le héros de Yakuza Like a Dragon à savoir le loufoque Ichiban Kasuga dans une nouvelle aventure. Comme le précédent volet, les combats seront typés RPG et non en temps réel comme les titres avec Kiryu Kazuma. L’action va en plus emmener Ichiban dans un lieu totalement inédit puisqu’il quitte le Japon pour se retrouver à Honolulu dans l’archipel d’Hawaï avec nombre d’activités à faire donc jouer les touristes à prendre de belles photos ou encore faire des livraisons dignes de ce qu’on faisait sur Crazy Taxi. Outre les personnages fictifs, Sega s’est adjoint les services de Danny Trejo (Machete) et Daniel Dae Kim (Hawaii 5-0) pour incarner deux personnages importants de l’intrigue.

Like a Dragon Infinite Wealth est prévu pour le 26 janvier 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Les précommandes sont déjà ouvertes avec un pack de boosters de héros en bonus.