Elgato lance un téléprompteur pour les streamers, les créateurs de contenu et les télétravailleurs

Elgato continue à proposer des produits innovants en direction des streamers et des créateurs de contenu. Cette fois-ci l’accessoiriste s’attaque à une problématique que rencontre tous les créateurs de contenu : comment garder un contact visuel avec son audience ?

Dans le monde professionnel, les téléprompteurs sont utilisés pour véhiculer des informations pouvant être utiles pour le présentateur. Cela peut être son texte, un plan de contenu voire des informations en direct. Mais les téléprompteurs professionnels coûtent chers. L’arrivée des streamers et des créateurs de contenu a poussé des petits malins à proposer des solutions moins onéreuses mais souffrant de diverses lacunes. J’utilise moi-même une des solutions qui, s’il fait le job, présente des limitations.

Elgato tente donc de proposer une solution complète qui faciliterait la vie de ses utilisateurs. Pour rappel, le principe d’un téléprompteur est de refléter devant l’objectif de la caméra un écran où on peut afficher ce qu’on veut sans que cela ne soit capturé par la caméra grâce à une vitre miroir inclinée à 45°.

L’Elgato Prompter présente un certain avantage face aux solutions tierces moins chères. Il intègre un écran 9″ d’une résolution de 1024 x 600 pixels avec un port USB-C. Il suffit de brancher votre ordinateur PC ou Mac pour qu’il soit reconnu comme un moniteur secondaire. A vous alors de glisser-déposer le contenu voulu. Vous pouvez ainsi utiliser le logiciel gratuit Camera Hub d’Elgato pour afficher vos scripts que vous pouvez régler selon vos besoins, les manipuler grâce à un Stream Deck pour faire défiler le texte par exemple. C’est l’usage le plus commun qui intéressera tous les créateurs de contenu – dont votre serviteur.

Pour les streamers et les télétravailleurs, l’Elgato Prompter permet d’améliorer l’engagement avec votre audience. En effet, vous pouvez très bien placer sur son écran la fenêtre de votre visioconférence. Ainsi, vous garderez un contact visuel avec vos interlocuteurs puisque tout en regardant le flux vidéo, vous regarderez également dans l’objectif de la caméra. Pour les streamers, vous pouvez aussi placer la fenêtre de chat Twitch et ainsi répondre à vos spectateurs en lisant leurs questions sans détourner le regard de la caméra.

Elgato a conçu son Prompter afin qu’il soit compatible avec une grande majorité des objectifs des appareils photo hybride grâce à 9 bagues d’adaptation fournis. Il bénéficie également d’un adaptateur spécifique à leur propre webcam Facecam Pro. Pour les autres types de webcam et de caméras ainsi que pour les smartphones, Elgato a trouvé des solutions plutôt intelligentes. Ainsi des pas de vis ajustables sont disponibles pour pouvoir placer un smartphone et sa pince correctement afin de centrer l’objectif. Et afin d’éviter toute problématique de reflet et de lumière parasite, l’Elgato Prompter est fourni avec un voile noire opaque a placer par dessus la caméra pour bloquer toute lumière extérieure.

Tel qu’il est présenté, l’Elgato Prompter semble être une très bonne solution. Le logiciel fourni devrait faire le job même s’il manque de certaines fonctionnalités. Espérons qu’Elgato les ajoutera à l’avenir. Le constructeur a indiqué vouloir améliorer son accessoire grâce à la communauté. Pour les plaques, Elgato fournit même un modèle 3D pour impression 3D que vous pourrez modifier pour l’adapter à vos besoins et à tout appareil pas forcément géré par défaut. Bref, le constructeur reste ouvert à de nombreuses améliorations.

L’Elgato Prompter est disponible dès à présent sur le site d’Elgato pour 300€ environ.