Test – Helldivers 2 – Voulez-vous en savoir plus?

BLOC INFO Date de sortie 8 février 2024 Editeur Sony Interactive Entertainment Développeur Arrowhead Game Studios Genre Action, Shooter, Online, Coop Machines PS5, PC PEGI 18 ACHETEZ SUR AMAZON Version PS5

Chaos, frénésie, intensité, tous ces mots peuvent résumer assez facilement ce que vous allez affronter avec Helldivers 2 et cela pour votre plus grand plaisir si vous êtes fans de shooter coopératif. Mais qu’est-ce que Helldivers 2 ?

Certains d’entre vous se souviennent probablement du premier volet sorti en 2015 sur PS3, PS4, PS Vita et PC. Helldivers premier du nom proposait un shooter un brin tactique en vue aérienne où des escouades de 4 combattats – les fameux Helldivers – se lancent dans des missions sur diverses planètes. Déjà à l’époque, il était facile de voir qui avait inspiré les développeurs d’Arrowhead Game Studios. Avec sa thématique un brin facho-cynique à l’humour corrosif et irréverencieux, difficile de ne pas y voir un homme au film Starship Troopers de Paul Verhoeven?

Avec Helldivers 2, les développeurs sont passés à la vitesse supérieure avec une réalisation nettement plus spectaculaire pour un gameplay vraiment réussi. Incarnant toujours un Helldiver, vous allez devoir vous lancer dans diverses missions sur différentes planètes afin de vaincre deux factions ennemies – celles actuellement disponibles au lancement du jeu -, les terminides et les automatons. Les premiers sont des insectes géants qui n’ont rien à envier aux bestioles de Starship Troopers tandis que les seconds sont des robots particulièrement coriaces avec leurs blindages. Nos Helldivers vont donc les combattre sous le prétexte de défendre la démocratie et la liberté comme clamées par une propagande digne des pires régimes fascistes ou dictatoriales.

Que ce soit en solo, en équipe composée par vos soins ou en matchmaking, l’action sera similaire. Une fois la planète et la mission choisie, vous aurez à remplir divers objectifs principaux et si vous le souhaitez des objectifs secondaires. Tous ces objectifs peuvent impliquer soit de la destruction de lieux, l’élimination de certains boss ou de nids d’ennemis, la collecte de données, etc. Les objectifs varieront en fonction de la faction à combattre. A noter que toutes les missions ont un temps imparti qu’il vaut mieux respecter. Chaque mission implique aussi d’extraire les helldivers. En effet, plus vous réussirez d’objectifs et plus vous gagnerez en expérience, en médailles, en obligations de guerre et en super-crédits. L’expérience permettre de monter en niveau. Les obligations de guerre permettront d’acquérir de nouvelles capacités sous la forme de stratagèmes. Les médailles permettent d’acheter de nouvelles armes et équipes. Enfin les super-crédits font partie de l’aspect micro-transaction permettant de visiter la boutique du jeu pour de l’équipement payant principalement cosmétique. Mais contrairement à d’autres jeux, ces super-crédits se nécessitent pas d’ouvrir son porte-feuille. On peut en trouver en cours de mission. Pensez donc à bien explorer les théâtres d’opération. Helldivers 2 possède 9 niveaux de difficulté qu’il faudra débloquer. Plus vous augmenterez la difficulté et plus les récompenses sont intéressantes. Evidemment, il va falloir maîtriser car si les 5 premiers niveaux de difficulté sont, disons, gérables, dès la sixième, cela devient le chaos complet.

En plus des armes, un primaire et un secondaire que vous emporterez, vous pourrez choisir juste avant le largage sur votre zone de combat les stratagèmes et les bonus qui vous correspondent. Pour les obtenir, il va falloir faire appel à la flotte alliée de vous les balancer. Pour cela, en fonction du stratagème ou des armes de soutien voulus, il faudra exécuter un code avec la croix directionnelle. Ce n’est pas bien compliqué sauf qu’en plein milieu d’un combat intense entouré par des ennemis, le stress monte d’un cran. Là encore, ce système avait déjà été utilisé dans le premier Helldivers avec réussite. C’est aussi avec ce principe qu’on peut rappeler des renforts – faire revenir les coéquipiers morts en quelque sorte ou envoyer un SOS pour que d’autres joueurs se joignent à votre combat.

Outre les combats mission après mission, vous aurez un impact sur la guerre galactique lancée par les humains. En effet, à la fin de chaque mission réussie, vous participerez à une prise de contrôle de régions de l’espace en conquérant les diverses planètes. Cela donne une bonne raison d’aller se battre sur telle ou telle planète. La carte de la guerre galactique peut être ainsi explorée pour voir les missions disponibles sur chaque planète et indique même le nombre de joueurs disponibles sur chacune des planètes. Autant dire qu’il vaut mieux choisir une planète populaire pour trouver des coéquipiers plus facilement. Au moment où j’écris ces lignes, toutes les zones n’ont pas été conquis. Mais si le jeu conserve le principe du premier volet, une fois toutes les zones conquises, les développeurs pourront remettre à zéro la guerre ou, espérons-le, proposer de nouvelles zones, de nouvelles planètes, de nouveaux ennemis. Etant donné qu’il s’agit d’un jeu service, il est plus que probablement que les développeurs apporteront de la nouveauté régulièrement.

Techniquement, sans être le summum de ce qu’on peut faire techniquement sur PS5, Helldivers 2 est plutôt réussi avec des environnements assez variés même si on sent un peu le côté procédural des niveaux générés. Cela n’enlève en rien à la beauté parfois incroyable de certains environnements qu’on ne peut guère tranquillement admirer sans que des ennemis nous tombent dessus. La version PS5 sur laquelle j’ai principalement joué ne souffre que de quelques ralentissements lors de certains passages vraiment intenses mêlant un grand nombre d’ennemis avec des tonnes d’effets spéciaux lors d’explosions massives. Dans l’ensemble cela tourne bien en mode performance avec un 60FPS relativement acceptable. Le contexte sonore est tout aussi réussi avec des musiques qui font énormément penser à l’ambiance Starship Troopers évidemment, d’excellents bruitages et des voix plutôt convaincants en VF.

Helldivers 2 est le type même de serviciel qui devrait plaire au grand nombre. Il ne pousse pas trop à la micro-transaction et offre un gameplay vraiment fun à plusieurs pour un tarif raisonnable. Ce n’est donc pas pour rien que les joueurs sur PS5 et PC ont été conquis par ce titre à l’humour décalé et aux combats d’une intensité et d’un chaos rares. Prenez les armes mes chers Helldivers ! Et venez défendre la démocratie ! 😀