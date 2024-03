Corsair sort de nouveaux modèles de souris de sa gamme M75

BLOC INFO Constructeur Corsair Type Souris ACHETEZ SUR AMAZON Corsair M75 Corsair M75 Wireless

Corsair est plutôt prolifique ces derniers temps avec diverses annonces. Cette fois-ci, cela concerne deux nouvelles souris pour les gamers friands d’éclairage RGB.

Pour ces nouveaux modèles, Corsair reprend le design de son modèle M75 Air connu pour ses performances et sa légèreté. Mais cette fois-ci, les joueurs pourront profiter d’un éclairage RGB évidemment compatible avec le logiciel Corsair iCUE de la marque que vous pourrez régler sur deux zones. Comme leur le laisse deviner, la principale différence entre la M75 et la M75 Wireless est le côté filaire de la première et le sans fil de la seconde et bien entendu un poids légèrement différent respectivement de 74 g et 89 g.

Avec leur forme ambidextre, ces deux souris sont utilisables pour les gauchers comme pour les droitiers. Corsair a même pensé à permettre de permuter les boutons latéraux grâce à un système magnétique. La M75 Wireless dispose du système Slipstream Wireless pour une transmission avec un lag imperceptible à 1 ms. Sa batterie intégrée permet de jouer jusqu’à 210 heures via Bluetooth. Vous pourrez continuer de jouer en le branchant via USB tout en la rechargeant.

Les deux modèles bénéficient de pieds 100% PTFE pour une glisse douce. Elles disposent d’un capteur optique 26000 DPI Corsair Marksman ultra-récis et de boutons Corsair Quickstrike avec des switchs optiques pour des clics rapides.

La Corsair M75 et la Corsair M75 Wireless sont disponibles dès à présent pour des prix respectifs d’environ 90€ et 130€. Les deux modèles sont proposés en deux coloris, noir et blanc.

