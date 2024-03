Capcom confirme l’arrivée prochaine d’Akuma sur Street Fighter 6

Capcom a profité de son nouveau stream pour confirmer la sortie prochaine d’un nouveau ancien combattant pour son Street Fighter 6.

C’est donc Akuma qui va fermer la marche de la première année de Street Fighter 6 en débarquant au printemps prochain. Tous les joueurs pourront l’affronter dans les trois modes de jeu à savoir Fighting Ground, World Tour et Battle Hub. Il sera le dernier personnage à être proposé dans le Character Pass de la première année.

Akuma n’est pas vraiment un inédit puisque sa première apparition dans la saga Street Fighter remonte à 1994 avec Super Street Fighter II Turbo où il était un boss secret. On l’a plus récemment revu dans Street Fighter IV. Les fans vont donc pouvoir (re)découvrir ce que donne ce Akuma nouvelle génération dans quelques semaines ou dans la vidéo et les images ci-dessous.

Street Fighter 6 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC.