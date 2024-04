Bungie prévoit un stream pour parler de la prochaine extension de Destiny 2, La Forme Finale

Bungie vient de terminer ses trois streams dédiés à la mise à jour Destiny 2 Dans La Lumière qui doit faire patienter les gardiens du monde entier. Mais l’équipe prépare un autre stream la semaine prochaine.

Cette fois-ci, Bungie va se focaliser sur la prochaine grosse extension de Destiny 2 nommée La Forme Finale. Le stream est prévu pour le 9 avril prochain à 18h30 heure française sur les chaînes Twitch et YouTube de Bungie.

A l’ordre de ce jour, l’équipe va pouvoir présenter de nouvelles informations et détails sur l’extension La Forme Finale attendu pour le mois de juin prochain. Extension cruciale pour la saga puisqu’il doit normalement clôturer la guerre entre la Lumière et les Ténèbres en poussant tous les gardiens à poursuivre le Témoin dans le Coeur Pâle du Voyageur. Si cela vous intéresse et que, comme moi, vous êtes un gardien vétéran, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Mettez une alerte sur votre smartphone pour ne rien rater du stream mardi prochain.

Destiny 2 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.