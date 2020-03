Un Castlevania modernisé par une équipe d’expérience

Une nouvelle équipe lance une campagne Kickstarter pour un projet plutôt alléchant pour les fans de Castlevania. Avec Holmgang Memories of the Forgotten, Zerouno Games tente de proposer un action/aventure/RPG, fils spirituel de Castlevania Lords of Shadow mais dans un univers différent.

Zerouno Games n’est pas une équipe totalement novice. Composé de membres ayant travaillé chez de grands studios ou éditeurs comme Rockstar Games, Electronic Arts, 343 industries et Mercury Steam, l’équipe a une forte expérience qu’elle compte bien utiliser pour proposer un jeu d’action/aventure/RPG de qualité.

Développé avec l’Unreal Engine, Holmgang Memories of the Forgotten vous embarquera dans le monde de Dracorum après la mort du roi Haziel of Draken. Son décès a permis à son fils, Hazulem, de s’auto-proclamer empereur et de décider que tout ce qui se situe sous le ciel lui appartient. Une armée montée par d’autres rois ainsi que par la soeur de l’empereur a tenté de le stopper. Toutefois ce dernier a bénéficié de l’aide de démons pour décimer les rebelles. Seule la princesse a survécu mais a disparu.

Dans ce contexte, vous allez incarner trois personnages : Kandar, Valentia et Tatsu. Chacun possèdent leur propre histoire avec pour objectif final d’éliminer l’empereur. Chaque personnage vient d’un royaume différent avec sa propre culture, son style de combat et son arsenal. Avec des combats de type hack’n slash, cela va donc modifier le gameplay en fonction du héros chacun ayant ses forces et ses faiblesses. Comme dans un Castlevania, on aura un zeste de RPG et de personnalisation possible via des objets et des armes à récupérer ainsi qu’à divers combos d’attaques et un arbre de compétences.

Pour celles et ceux qui sont intéressés par ce projet, vous pouvez donc visiter la page Kickstarter qu’a lancé l’équipe pour les soutenir. Zerouno Games compte sortir son bébé sur la majorité des plateformes disponibles y compris sur la prochaine génération de consoles. Tout dépendra de la somme qu’ils parviendront à récupérer via Kickstarter.