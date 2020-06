Bandai Namco et Slightly Mad Studios annoncent Project Cars 3 [MàJ]

Slightly Mad Studios va continuer sa saga Project Cars et dévoile avec son éditeur Bandai Namco une toute première bande-annonce de Project Cars 3 qui devrait débarquer dès cet été.

L’éditeur avait décidé de reporter l’annonce de ce nouvel opus de la série des Project Cars en raison des évènements aux USA. Mais puisque le trailer a été dévoilé à priori par erreur hier, l’éditeur a décidé de lâcher les informations et les images que vous trouverez ci-dessous en plus de celles que nous avons prises. Venons-en donc aux informations.

Project Cars 3 est donc prévu sur PS4, Xbox One et PC – et évidemment il devrait tourner sur les next gen l’équipe étant excité sur le potentiel de ces prochaines machines pour les simulations automobiles.

Ce nouvel opus va proposer 200 voitures de route et de course et plus de 140 circuits internationaux avec des cycles de 24 heures et des courses par tous les temps et en toutes saisons. Un nouveau mode carrière est prévu dont la principale nouveauté est de permettre aux joueurs de posséder leur propre écurie. A vous de vous lancer dans diverses courses pour améliorer vos voitures avec une foultitude de pièces impactant les performances. Nombre d’options de personnalisation des voitures seront également disponibles.

« Cela a été un sacré voyage de voir la franchise Projet CARS se développer au cours des cinq dernières années et nous sommes ravis de pouvoir enfin lever le voile sur le Project CARS 3« , a déclaré Ian Bell, fondateur et PDG de Slightly Mad Studios. « Alors que le réalisme et l’authenticité restent au cœur de la franchise, nous avons ajouté une foule de nouvelles options pour faire en sorte que Project CARS 3 soit également le jeu le plus accessible de l’histoire de la franchise. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes pour montrer notre nouveau jeu Project CARS aux fans de la franchise et à ceux qui sont prêts à vivre l’expérience de la course à son meilleur« .

« Nous sommes ravis de pouvoir présenter le dernier titre de notre partenariat avec Slightly Mad Studios« , a déclaré Hervé Hoerdt, vice-président senior du marketing, contenu numérique de BANDAI NAMCO Entertainment Europe. « Project CARS 3 offre une expérience renouvelée qui s’adresse à la fois aux nouveaux venus et aux fans, avec une approche de conduite entièrement personnalisable et authentique ainsi qu’un tout nouveau mode de carrière« .

Project Cars 3 sera disponible sur PS4, Xbox One et PC à l’été 2020.