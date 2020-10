For Honor sera mis à jour pour les PS5, XSX et XSS

Ubisoft soutient systématiquement le lancement de nouvelles machines. L’éditeur français fera de même avec les PS5, XSX et XSS y compris pour d’anciens titres. Ce sera le cas de For Honor.

Ubisoft a confirmé qu’une mise à jour gratuite vers les consoles next gen de For Honor est prévu pour début décembre avec le lancement de la saison 4 de l’année 4. Ainsi tout joueur sur PS4 pourra mettre à jour son jeu vers la PS5 et tout joueur sur Xbox One vers les XSS/XSX gratuitement afin de profiter de diverses améliorations. La plus importante est certainement le passage à un jeu à 60 images/seconde en 4K sur PS5 et XSX et en 1080p sur XSS. D’autres améliorations seront apportées comme la résolution des ombres, le filtrage des textures, les reflets de l’eau ou encore le niveau de détail à plus grande distance.

Plus important encore, Ubisoft confirme que les joueurs pourront conserver leur progression et leur inventaire lorsqu’ils passeront sur next gen sans problème. A se demander pourquoi d’autres éditeurs n’arrivent pas à conserver les sauvegardes et les progressions…

For Honor est disponible sur PS4, Xbox One et PC.