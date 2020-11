EA et Bioware confirment Mass Effect Edition Légendaire

Les rumeurs l’évoquaient depuis un moment. EA et Bioware confirment en ce 7 novembre, le fameux N7 Day cher aux fans de la saga, que la trilogie va faire son retour au printemps prochain.

Via leur blog et un teaser vidéo (cf. ci-dessous), Bioware annonce donc l’arrivée prochaine de la trilogie Mass Effect dans des versions entièrement remasterisées (pas de remake donc). Depuis des mois, une des équipes de Bioware travaille d’arrache-pied pour améliorer toutes les textures, les modèles 3D, les effets, les rendus et autres technologies de la trilogie.

Prévu sur PS4, Xbox One et PC et compatibles sur PS5, XSX/XSS, Mass Effect Edition Légendaire comprendra donc Mass Effect 1, 2 et 3 ainsi que les DLC dont les armes, armures et packs promo. Cette trilogie sortira au printemps 2021. Donc encore quelques 6 mois à attendre.

Et comme si cela ne suffisait pas pour ravir les fans, Bioware confirme qu’une équipe de vétérans planche sur un nouveau chapitre dans l’univers Mass Effect. L’équipe en est encore aux débuts mais on peut supposer qu’un tel titre ne verra sans doute pas le jour avec 2022, 2023 et devrait donc être dédié aux PS5, XSX et PC. Tout juste, a-t-on droit à une petite image teasing ci-dessous.