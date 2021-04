L’exclusif Days Gone de Sony annoncé sur PC

Sony avait décidé il y a quelques temps déjà d’adapter certains de ses superproductions PlayStation sur PC et même sur Xbox One. Après Horizon Zero Dawn sur PC et le nouveau MLB The Show 21 sur Xbox One, c’est donc au jours de Days Gone de débarquer sur les machines Windows.

Sony confirme que Days Gone, le jeu d’action/survie mettant en scène Deacon St John, va débarquer sur PC dès le 18 mai prochain. Sony a donc plus ou moins réussi à maintenir le secret sur cette adaptation depuis un moment. Les joueurs retrouveront le même titre déjà sorti sur les PS4 et PS4 Pro ainsi que sur PS5 qui, après son patch next gen, permet de découvrir le jeu en 60FPS.

Sony a dévoilé des vidéos et images que je vous propose ci-dessous. Le jeu sortira sur Steam et Epic Games Store. Cette version s’adaptera à la puissance des PC avec notamment un niveau de détail accru, des distances d’affichage de la végétation optimisées et divers réglages graphiques. Le jeu est également compatible avec les écrans ultra-larges pour un aspect cinématographique optimal. Le mode photo est aussi présent.

Days Gone sortira sur PC le 18 mai 2021 et est déjà disponible sur PS5 et PS4.