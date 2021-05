New World, le MMO d’Amazon Game Studios, se montre un peu plus

Malgré les déboires de leurs dernières productions annulées, il semblerait que le MMORPG d’Amazon Game Studios nommé New World avance et devrait bel et bien sortir à la fin de l’été.

Pour aujourd’hui, Amazon Game Studios dévoile une nouvelle vidéo et de nouvelles images de leur MMORPG New World. Pour rappel, ce jeu va nous emmener sur les terres sauvages d’Aeternum sur une mystérieuse île. Et comme vous pouvez vous en douter, il va falloir combattre nombre d’ennemis et de morts-vivants pour conquérir ces terres.

Amazon Game Studios a tenté d’innover dans le genre MMORPG avec des combats de sièges en PvP et des invasions surnaturelles en PvE avec plus de 100 joueurs simultanément. Les combats seront typés action/RPG ce qui devrait plaire à un certain nombre. La structure de progression sans classe avec divers systèmes sociaux et nombre de mécaniques de crafting devraient décupler les possibilités du jeu.

New World sortira sur PC le 31 août 2021.