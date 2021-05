Remnant From The Ashes débarque en version next gen

L’action/RPG/Shooter de Gunfire Games revient sur le devant médiatique avec la mise à jour next gen pour que les joueurs sur PS5, XSX et XSS puissent profiter de la puissance supplémentaire de leur joujou pour faire tourner ce jeu.

Disponible dès à présent, cette mise à jour next gen est gratuite pour qui possède déjà une version PS4 ou Xbox One. Sur les consoles next gen, le jeu pourra tourner jusqu’en 4K60 sur PS5 et XSX et 1080p60 sur XSS. Autant dire que cela devrait apporter un certain confort de jeu sans parler de l’utilisation des SSD pour des temps de chargement réduits.

Gunfire Games a été bossé sur le cross play entre joueurs Xbox One, XSX/XSS et PC. Il sera donc plus facile de trouver des coéquipiers.

Remnant From The Ashes est disponible sur PS4, Xbox One et PC pour environ 40€ avec mise à jour next gen gratuite. Je vais tâcher de vous proposer une vidéo PS5 pour vous montrer ce que cela donne. En attendant, voici la bande-annonce et une galerie d’images ci-dessous.